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MHP Çayırova’da muhalefet kazandı

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MHP Çayırova’da muhalefet kazandı
MHP Kocaeli Teşkilatının kongreleri Gebze ve Çayırova ile başladı.

Gebze’de tek aday olan Ferit Taşdemir tekrar başkan seçildi.  Çayırova Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen MHP Çayırova ilçe kongresinde mevcut başkan Abdullah Adanur’un karşısına aday çıkan Yunus Emre Düzdaban seçimi 25 oy fark ile kazandı. Abdullah Adanur 125 oy alırken Yunus Emre Düzdaban ise 150 oy aldı. 

Yunus Emre Düzdaban’ın listesi;
Feyzullah Baran Öztürk, Arda Alparslan, Selma Yılmaz, Alaettin Durdağ, Gökhan Oral, Ahmet Durak, Adem Menekşe, Hüseyin Er, Adem Çelik, Yılmaz Beşiroğlu, Sinan Kutun, İhsan Doğan, Yusuf Özcan Yusuf Turan, Vahdet Ayaz, Erdoğan Armağan, Ahmet Birinci, Bekir Şengil.

İl Delegeleri;
Yunus Emre Düzdaban, Abdullah Adanur, Tuncay Gölpıar, Saim Bayrakoğlu, Tayyar Kılıç, Ercan Aslan, Muammer Laçin, İsmail Akkuş, Oktay Kuvvet, Metin Akgül, Zilki¡i Doğan, Şaban Küçük, Sezai Aydın, Yılmaz Beşiroğlu, Alaattin Durdağ, Yusuf Turan, Yahya Ayaz, Yusuf Özcan, Mustafa Tunç, Ali Doğan, Ömer Dündaban, Aytekin Türkoğlu, Orhan Boz, Selma Yılmaz, Mehmet Yurt, İlhami Akbaş, Sinan Kutun, Hasan Zengin, Eyüp Polat, Seyfettin Demir, Mehmet Emin Yıldız, Hasan Çağır.

Abdullah Adanur’un listesi
Temel Urhan, Medet Polat, Faruk Fakioğlu, Emine Kavas Kılıç, Yılmaz Aydın, Yaşar Güzel, Zeki Aktaş, Hakan Zeybekoğlu, İlhami Akbaş, Kadir Çelik, Eyüp Köse, Ferhat Güneş, Songül Tunç, Kenan Albayrak, Hulusi Tosun, Cavit Partanaz, Sertaç İstanbulluoğlu, Abdullah Bozkurt.

İl delegesi listesi;
Abdullah Adanur, Tuncay Gölpınar, Yunus Emre Düzdaban, Muammer Laçin, İsmail Akkuş, Ercan Aslan, İlhami Akbaş, Hulusi Tosun, Kadir Çelik, Temel Urhan, Yılmaz Aydın, Medet Polat, Zekia Aktaş, Metin Akgül, Şaban Küçük, Seyfettin Demir, Faruk Faikoğlu, Emine Kavas Kılıç, Necati Sağdıç, Erdoğan Çiftçi, Cavit Partanaz, Ömer Düzdaban, Kenan Albayrak, Mehmet Yaşar, Halis Sankutlu, Tayyar Kılıç, Saim Bayrakoğlu, Mehmet Emin Yıldız, Fatih Kılıç, Hasan Çağır, Eyüp Köse, İlhami Kulaç.

Haber: Ayşegül KALAYCI
 

MHP Gebze’de Taşdemir güven tazeledi

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