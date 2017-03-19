MHP Derince’de çift listeli kongre

MHP Derince 12’nci Olağan Genel Kurulu bugün Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleşiyor.

Çift listeli kongrede mevcut Başkan Zeki Omurca ve Halit Dolan başkanlık için kıyasıya yarışacak. Kongreye İl Başkanı Aydın Ünlü, İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu ve parti teşkilatı katılım gösterdi.

SANCAKLI, DİVAN BAŞKANI

365 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonucunda 37 il yöneticisi ve 58 il delegesi seçilecek. Kongrenin Divan Başkanlığını Milletvekili Saffet Sancaklı yaparken yardımcılıklarını ise İzzet Erdem, Zeki Gürsu ve Ahmet Yalçınöz üstlendi. Divana seçilen Sancaklı, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin selamını iletti.

Çiğdem ARMAĞAN