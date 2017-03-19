MHP Derince’de yeniden Omurca

MHP Derince’nin 7.Olağan Genel Kurulu bugün Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Mevcut Başkan Zeki Omurca yeni dönem için de güvenoyu aldı.

Çift listeli kongrede mevcut Başkan Zeki Omurca ve Halit Dolan başkanlık için kıyasıya yarıştı.Çok sayıda yönetici ve partili genel kurulu takip etti. 336 delegenin oy kullanma hakkına sahip olduğu, kongrede Zeki Omurca 268 oy alırken Halit Dolan ise 67 oy aldı.

SANCAKLI, DİVAN BAŞKANI

365 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonucunda 37 il yöneticisi ve 58 il delegesi seçildi. Kongrenin Divan Başkanlığını Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı yaparken, yardımcılıklarını ise İzzet Erdem, Zeki Gürsu ve Ahmet Yalçınöz üstlendi.

DOLAN: “KIRILAN GÖNÜLLERİ ONARACAĞIZ”

MHP Derince Başkan Adayı Halit Dolan aldı. Dolan, “Partimiz için bugüne kadar çok çalıştım. İçinde vatan sevgisi olan herkese selam olsun. Derince ilçemizi iyi yerlere getireceğiz. Biz kırılan gönülleri onarmaya geliyoruz. Doğru zaman da doğru yerde doğru fikirde sizlere hizmet edeceğiz. Ülkücüye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çıktığımız yok davamız için. Başkan Adayı Zeki Omurca’ya başarılar diliyorum. Eğer kazanırsa her zaman yanında olacağım” diye konuştu.

OMURCA: “BÖLÜNME İSTİYORLAR”

Mevcut Başkan Zeki Omurca, “Ayrımız gayrımız yok, hepimiz MHP için buradayız. Burada rakip de yoktur. Hepimiz bayrağımızı daha yukarılara taşımak için çalışıyoruz. Amacımız birdir. Bugün benimle beraber bu göreve talip olan değerli abim Halil Dolan’a başarılar diliyorum. Ama şu bilinsin ki sonuç ne olursa olsun biz buradan güle oynaya çıkacağız. Türk Milleti’ni bölmek isteyenler önce MHP’nin bölünmesini istiyorlar. Bu düşüncelerle kongremizin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

EN BÜYÜK MİMAR BAHÇELİ

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Bu kongrede MHP kazanmıştır” dilerek başladığı konuşmasında mesajını da şöyle iletti:

“- Bugün biz burada rahatça kongre yapabiliyorsak bunun en büyük mimarı Devlet Bahçeli’dir. Ben siyasete hiç ara vermedim. Ben hepinizi seviyorum. Ben hepinize karşı sorumluyum. MHP’nin kurumsal yapısına zarar vermek adına siyaset yapmamak benim için önemlidir. Bugün kongre bittiğinde ‘benim adayım kazanamadı’ gibi bir durumla karşı karşıya kalmak istemiyorum.

Sen üyeliklerinden kaynaklı görevlerini yerine getir. Beni sevme ama partini sev. Bugün MHP’nin kurumsal yapısına zarar veren, Genel Başkanını, il başkanını eleştiren hatta daha beter şeyler yapan herkesin seceresini tutuyoruz. MHP çok güçlü bir teşkilattır. Kimse bizim sabrımızı zorlamaya kalkmasın.”

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı da, “Burada kazanan-kaybeden yok. MHP’nin kurumsal bir kimliği var. Dünyaya buna benzer bir teşkilatlanma yok. Bunun adı ülkücü harekettir. Türkiye artık 15 Temmuz’dan önce ve sonra diye iki dönemden oluşuyor. O gece yaşanan olaylar Türkiye’nin nasıl bir badire atlattığını görmeye yetecektir. O gece başarılı olsalardı bu kongre olmayacaktı, ben vekil olduğum için ya infaz edilecektim ya da hapse atılacaktım. 15 Temmuz akşamı Türk milleti yeniden dirildi. MHP kimsenin peşinden gitmiyor. MHP Bahçeli önderliğinde yürüyor. Biz Allah’tan başka kimseye boyun eğmeyiz. Bu davaya çıkmaya devam edeceğiz”

ZEKİ OMURCA’NIN YÖNETİMİ

(YÖNETİM): Zeki Omurca (başkan) Yasemin Kantaroğlu, Fatma Serap Aytaç, Nihat Güngör, Atanur Seferoğlu, Sedat Öztoplu, Birsen Aslan, Şırzat Ataman, Muhsin Özer, Murat Taş, Recai Bakar, Fırat Özdemir, Celal Kılavuz, Orhan Ayvaz, Mustafa Özyüksel, Savaş Tepe, Sabit Yıldırım, Gökalp Şentürk, Selçuk Badem.

Çiğdem ARMAĞAN