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MHP Derince’ye ikinci aday

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MHP Derince’ye ikinci aday
MHP’nin pazar günü gerçekleştirilecek olan Derince İlçe Kongresi öncesinde Derince'de geniş bir kesim tarafından tanınan Halit Dolan aday olacağını açıkladı.

MHP Derince İlçe Teşkilatı’nda Emin Şimşek’in görevden alınmasının ardından yerine göreve Zeki Omurca getirilmişti. 19 Mart Pazar günü yapılacak olan Derince İlçe Kongresinde Mevcut Başkan Zeki Omurca’nın yanı sıra Halit Dolan aday olacağını açıkladı. Yarın saat 10.00'da Derince Kent Meydanı karşısı Saray Sofrası'nda MHP Derince İlçe Başkan adayı Halit Dolan’ın adaylık açıklaması yapacağı belirtildi.

Ayşegül KALAYCI

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