MHP Gebze’de Taşdemir güven tazeledi

Kongrede tek aday olan Ferit Taşdemir güven tazeledi. 400 delegenin oy kullanma hakkı olduğu kongrede 45 ilçe yönetimi 114 il delegesi belirlendi.
YÖNETİM KURULU LİSTESİ:
İlhan Koçyiğit, Cihan Kavak, Sabiha Çalışkan, İshak Erikçi, Yusuf Ziya Ünsal, Recep Cumhuriyet, Ali Yarsız, Erdal Kabaca, Dilaver Ağaoğlu, Evren Yayla, Murat Musluk, Mert Yaşar Kocaoğlu, , Mehmet Doğan, Ömer, Bülent Çevik, Hakan Bat, Mustafa Gürkan Çubukçu, Kamil Yağcı, Osman Alkan, Abdullah Kandal, Bilgehan Ay, Aydın Yılmaz, Hasan Çoruh.
İL DELEGELERİ
İl delegeleri; Abdullah Baki Erdöl, Abdullah Kandal, Abdullah Kaymak, Ahmet Ferit Taşdemir, Ahmet Hatip, Ali Coşkun, Ali Gökhan, Ali Yalsız, Alper Akbaş, Alper Demir, Aybüke Reyhan Kaplan, Aydın Yılmaz, Birol Yanbul, Bülent Çevik, Coşkun Başaran, Coşkun Öztürk, Deniz Musluk, Dilavar Ağaoğlu, Doğukan Topcan, Emrah Çoruh, Emrah Dursun, Erdal Kabaca, Erdal Bilgili, Erdal Kaplan, Erdoğan Şahin, Erkan Durmuş, Evren Yayla, Eyüp Doğan, Fatih Aksoy, Fatih Demir, Ferhat Taşdemir, Gülbeyaz Cevahir, Hakan Bat, Hakan Doğan, Halil Kaya, Hamza Kocabıyık, Hasan Çorhu, Hasan Kandemir, Hasan Koral, Hasan Ulusoy, Hatice Uludağ, Hıdır Türkoğlu, Hilal Gül, Hilal Taşdemir, Hüseyin Gökdeniz, Hüseyin Özdemir, Hüseyin Yetkin, İhsan Tuncer, İlhami Cındık, İlhami Koçyiğit, İrfan Keleşoğlu, İshak Erikçi, İsmail Okumuş, İsmail Yayla, İsmet Pehlivanoğulları, Kadriye Özyılmaz, Kamil Cankeri, Kamil Keskin, Kamil Yağcı, Latif Öztürk, Macide Yılmaz, Mehmet Dede, Mehmet Doğan, Mehmet Güler, Menekşe Ağaoğlu, Mert Y. Kocaoğlu, Mesut Arslan, Muhammet Tuğ, Murat Başaran, Murat Musluk, Murat Yılmaz, Mustafa Ceylan, Mustafa Dağ, Mustafa G. Çubukçuoğlu, Mustafa Özdemir, Müyesser Öztürk, Necip Alkan, Necmiye Aydın, Nevzat Coşkun, Osman Alkan, Ömer Cihan Kavak, Ömer Kaymak, Ömer Dede, Polat Ağralı, Ramazan Doğan, Recep Cirik, Recep Cumhuriyet, Sabiha Çalışkan, Sabri Özdemir, Selahattin Köksaldı, Selçuk Gökhan, Selçuk Kandemir, Serhat Çiftçi, Serkan Gürhan, Sevgi Koç, Suna Kandemir, Süleyman Gülsoy, Sülün Türkoğlu, Tolga Öztürk, Tuna Öner, Ümit Yalsız, Ülkü Demir, Ülkü Kara, Ünal Çalışkan, Veysel Çelik, Volkan Koç, Yasin Özkan, Yusuf Birol, Yusuf Ziya Ünsal, Zeki Gündüz, Zeynep Garip.
Haber: Ayşegül KALAYCI
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