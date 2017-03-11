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MHP Gebze’de tek, Çayırova’da iki aday

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MHP Gebze’de tek, Çayırova’da iki aday
Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Kocaeli İl Teşkilatı’nın kongreleri Gebze ve Çayırova ile başladı. Gebze’de tek Çayırova’da ise 2 aday seçime gidildi. 

MHP Gebze ve Çayırova İlçe kongreleri bugün yapıldı. MHP Gebze İlçe Teşkilatında mevcut başkan Ferit Taşdemir aday oldu. MHP Çayırova  İlçe Teşkilatında ise mevcut başkan Abdullah Adanur ve Yunus Emre Düztaban aday oldu. İki adaylı Çayırova kongresine MHP İl Başkanı Aydın Ünlü de katıldı. Kongreler devam ediyor. MHP İzmit İlçe ve Karamürsel ilçe teşkilatlarının kongreleri ise yarın (12 Mart) gerçekleşecek.

 MHP İzmit İlçe’de mevcut başkan Ahmet Yalçınöz ile muhalif kesimden Ahmet Murat Metin aday olacak. Karamürsel’de ise mevcut başkan Çetin Öksüz aday olacak. 

Ayşegül KALAYCI
 

MHP İzmit'te kongre heyecanı

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