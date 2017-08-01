MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır: “145 kişiden sadece 20 tanesi üyemiz”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır, Meral Akşener’i desteklemek amacıyla ilçeden istifa ettikleri açıklanan 145 kişinin üyeleri olmadıklarını söyledi.

Ayşegül KALAYCI- Çakır CHP’den, diğer siyasi partilerden bazı isimlerin listeye yazıldığını söyleyerek, “Haber sitelerinde gezen 145 kişilik listede yer alan isimler bizim üyemiz değil. Sadece 20 kişi bizim üyemiz. Zaten ben onların ihracını ben yapacağım. Hiçbir zaman bize oy vermediler. Onlar sadece gelip şov yapıyorlar. Bize istifa dilekçesi veren olmadı. 1 Kasım’da 7 Haziran’da ve belediye seçimlerinde bize oy vermediler. Her zaman sokakta konuştular. Zaten bunların 4 tanesini ihraç etmiştim. Biz hepsini tespit ediyoruz. Ben şov yapma peşinde değilim. Onların seviyesine inmem. Unlar kamuoyunu yanıltıyorlar. Bizim listelerimize bakıyoruz. Yayınlanan listelerle örtüşmüyor. Toplantıya katılmayanların isimlerini de yazmışlar. Soruyorum bizim haberimiz yok diyorlar. CHP’den ve bazı partilerden toplama isimler yazmışlar. Bu listedeki isimlerin bizim üyelerimiz olduğunu kanıtlasınlar” dedi.

İşte 145 kişilik liste

Adnan Özdere, Hülya Eroğlu, Ömer Çağlayan, Süleyman Yazıcı, Bilal Küçükyılmaz, Günay Usta, Celal Demir, İsmail Eroğlu, Murat Şengün,Tahir Eskin, Hatice Öztürk, Ahmet Hatunoğlu, Sait Şahan, Yüksel Dilaveroğlu, Bekir Çanakçı, Yüksel Dilaveroğlu, Dursun Ulutaş, Kamil Ürere, Şaban Erker, Osman Fidan, Ali Öztürk, Yusuf Büyüköz, Fatih Çetin, İsa Soncu, Ersegül Kılıç, Ertuğrul Gürel, Arif Bayram, Aysel Demet, Yunus Demet, Yavuz Tezcan, Günay Tezcan, Fatih Tezcan, Fatma Bilgi Tezcan, Kemal Virzilli, İhsan Soncu, Yasemin Çakal, Nazmi Aslan, Burhan Özler, İlker Yalta, Mehmet Özgat, İbrahim Uçan, Rasim Tuz, Kubilay Kılıç, Hayriye Kılıç, Mustafa Altun, Semra Aydemir, Tuncay Kocatürk, Emin Ali Sarı, Ömer Çamlıbel, Hamiyet Özgat, Ertuğrul Güler, Yusuf Yaşar Orhan, Adem Yıldırım, Arif Erbaş, Kamuran Kızıltuğ, Meryem Sevinç, Ahmet Var, Huriye Günşen, Osman Günşen, Güngör Zengin, Muammer Murat, Nejla Kılıç, Emine Akgün, Hüseyin Akgün, Murat Evirggen, Ertuğrul Aydın, Burak Özdere, Semih Tayfur, Raşit Güven, Ahmet Günşen, Yener Payzan, Sürmeli Kocatürk, Nurgül Özyaran, Mustafa Sevinç, Merve Özyaran, Filiz Kaya, Abdullah Aydın, Zeit Temur, Aysun Uluyüz, Fethi Uluyüz, Sultan Uluyüz, Ayhan Efe, Muammer Yenişar, Cafer Gürdal, Nihat Cansız, Hüseyin Ulutan, Hüseyin Kurtul, Zekeriya Sarıca, Ahmet Akca, Alber Akça, Ali Yıldırım, Suat Çakıcı, Nefise Toğuç, Bahri Doğruoğlu, Selcan Bilal, Musa Mursu, Erkan Özkeskin, Şevket Verit, Harun Çoşkun, Tacettin Taşkın, Seyfi Genç, Çoşkun Kaleli, Yaşar Kara, Bekir Balamut, Nilgün Çanakcı, Kürşat Çanakçı, Derviş Kocatürk, Çetin kocatürk, Tacettin Kocatürk, Hilal Kocatürk, Hecire Kocatürk, Nermin Harpçı, Fikret Tosun, Yakup Gür, Meryem Odabaş Temel, Mükerrem Odabaş, Gamze Odabaş, Meryem Temel, Mesut Kalaycıoğlu, Hamit Motor, Mustafa Odabaş, Selim Çetindemir, Servet Dursun, Fatma Ulutan, Servet Çapa, Elmas Bekiroğlu, Hayrretin Motor, Serkan Günşen, Bedrettin Üner, Ahmet Şevki Tankutay, Caner Payza, Gökhan Kocatürk, Şafak Nur Çetin, Metin Erkal, Sinan Gökbayrak, Emir Ayşe İlhan, Tarık Pekin, Mustafa Doğru, İbrahim Işık, Metin Çakım, Şaban Seymen, Hamdi Eren, Kemalettin Uzuner, Nermin Uzuner, Tülay Kılıç, Mehmet Karabulut, Ziyattin Balcı, Turgay Özcan, Ömer Kuzu, Medar Erkan, Metin Dinç, Yunus Kahraman, Muzaffer Yenişer, Muharrem Odabaş, Arif Bayram.



