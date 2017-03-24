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MHP Gölcük Kongresi yarın

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MHP Gölcük Kongresi yarın
MHP Gölcük İlçe Teşkilatı kongresi yarın (Cumartesi) saat 12.00’de Gölcük Belediyesi Kongre Merkezi’nde yapılacak.

MHP Kocaeli Teşkilatları’nın kongrelerinde yapılmayan son 3 ilçe kongresi kaldı. İl kongresinde oy kullanacak olan 600 kişilik delege listesi de netleşmeye başladı. MHP Gölcük İlçe kongresi yarın Gölcük Belediyesi Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Kongrede Hüseyin Çıldır’ın görevden alınmasının ardından atanan mevcut başkan Bilal Çakır yeniden aday olacak. Yaklaşık 400 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 59 delege 37 yönetim  kurulu üyesi belirlenecek.

Ayşegül KALAYCI

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