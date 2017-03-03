MHP, Gölcük’ten Evet’i aldı

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli teşkilatları referandum startını Gölcük’ten verdi.

İl Başkanı Aydın Ünlü, öncülüğünde Gölcüklü esnaf ve vatandaşlara referandumda neden “Evet” anlatıldı. MHP İl Başkanı Ünlü, “Milli menfaatlerimiz ve ülkemizin geleceği adına Evet” diyoruz” dedi.

MHP referandum ile ilgili kendi materyallerini hazırlayan ve altyapı çalışmalarını bitiren MHP Kocaeli teşkilatları saha çalışmalarına başladı. MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP Kocaeli SKM Başkanı İzzet Erdem ve il yöneticileri ile birlikte Gölcük’te saha çalışması gerçekleştirdi. Saha Çalışmasına MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır ve ilçe yöneticileri de katıldı.

MİLLİ MENFAATLER İÇİN EVET DİYORUZ

Aydın Ünlü, “Biz MHP olarak,15 Temmuz gecesi sergilediğimiz duruşun devamını getiriyoruz. Ülkemiz için ne faydalı ise hangi adım milli menfaatlerimizi güçlendiriyor ise biz oradayız. Devlet aklıyla düşünüldüğünde yeni referandum Türkiye için son çıkıştır. Böyle bir dönemde Türkiye dünyada değişen sisteme ayak uydurmalıdır. Türkiye’nin bu coğrafyada var olmak adına son kalesi bu referandumdur. Lider ülke yolundaki sıçrama yılı olacaktır. Küresel güçler bunu engellemek isteyecektir. Kimse bu oyunlara alet olmamalı” ifadelerini kullandı.

ESNAF VE VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

15 Temmuz gecesi MHP’nin tutumundan dolayı yoğun teşekkür mesajları ile karşılaşan MHP parti üyeleri, Gölcüklü esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, referandumda neden evet dediklerine dair partililerle beraber broşür dağıttı. Referandum saha çalışmasına aralıksız devam edeceklerini belirten Aydın Ünlü, ilçelerde referandum tarihine kadar rapor tutacaklarını ve seçimden kısa bir süre önce hazırlanan raporu Ankara’ya iletecekleri belirtti.