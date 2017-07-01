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MHP İcra Kurulu belli oldu

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MHP İcra Kurulu belli oldu
MHP Kocaeli İl Teşkilatında icra kurulu belli oldu. İl Başkanı Aydın Ünlü Başkan Vekili olarak Erkan Azeri ‘yi görevlendirdi. 

Görev dağılımı şöyle oluştu: İl Başkan Vekili Erkan Azeri, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sami Açıkök, Eğitim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Doğan Bekiroğlu, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ercan Bayrak, İl Sekreteri İzzet Erdem, İl Muhasibi Tuncay Batı, Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Havva Köse, Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hamza Güloğlu, İdare Amiri Ergül Keskin.

Ayşegül KALAYCI
 

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