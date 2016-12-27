MHP İl Başkanı Ünlü: “Akar’ın, bizim sevdamıza kafası basmaz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Aydın Ünlü bugün yaptığı basın açıklamasında CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’a yönelik sert ifadeler kullandı.

Ünlü, “Haydar Akar’ın bizim sevdamıza kafası basmaz” dedi. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“MHP Kocaeli il teşkilatı olarak çalışmalarımız kesintisiz devam etmektedir. Ülkemizin içinden geçtiği buhranlı günlerde birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek hareket etmemiz gereken bir süreci yaşıyoruz. Ülkede gerginlik olması adına, bir elinde gaz bir elinde çakmakla dolaşanlar ve provokatör maşalar her zamankinden çok mesai sarf etmektedirler. Biz MHP olarak vatan ve milleti esas alan duruşumuzdan 45 yıl nasıl ödün vermediysek, bugün de aynı yoldayız. Siyasi hezeyanlar içinde bir oraya bir buraya savrulan zihniyetler algıyı yanıltmak adına, hedef saptırmak adına MHP ye saldırma bedbahtlığına düşmekten imtina etmemektedirler.

CHP, HDP’NİN YEDEK KULÜBESİNE DÖNMÜŞ

Mesela Kocaeli Milletvekili Sayın Haydar Akar; Bir gazeteye verdiği röportajda kendince bir şeyler demiş. Aslında bugünlerde Milliyetçi Hareket partisine hakaret etmeyi alışkanlık haline getirmiş bir kısım CHP yöneticilerine Sn. Genel Başkanımız gerekeni söylemiş. Önce bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. "Biz dibi görünmeyen kuyudan su içmeyiz. Biz iki uçurum yakasını bileştiren çürük ve her an çökecek tahta köprüden geçmeyiz. HDP’ nin yedek kulübesine dönmüş, PKK’nın kervan bekçiliğine soyunmuş, Türkiye muhaliflerinin sığınağı olmuş CHP’nin istese de bizim millet ve vatan sevdamıza kafası basmaz"

CHP, CUMHURİYET’İN DEĞERİNDEN KOPTU

CHP’nin MHP ile ilgili olan derdi her neyse Genel Başkanımız aslında gerekeni söylemiş. Ben de bu söylemi yineliyorum: CHP’nin de Sayın Haydar Akar’ın da bizim vatan sevdamıza kafası basmaz. Anlaşılan o ki, CHP’nin içindeki PKK’lı milletvekilleriyle fazla mesai yapan Haydar Akar'ın kafası fazla karışmış ve ne dediğini bilmez olmuştur. MHP bu milletin gerçek temsilcisidir. Söz konusu vatan olduğunda MHP siyasi skorlar peşinde koşmaz. Bunu Aziz Türk Milleti çok iyi bilir. Ama PKK’nın izdüşümleriyle beraber olanlar bunu anlayamaz. MHP bu toprakların asli unsuru olarak varlığını sürdürecek ve Türk Milletinin teminatı olmaya devam edecektir. İşine geldiği zaman açılım denen saçılım sürecine destek veren CHP’nin şimdi kimlerle beraber olduğu ve Cumhuriyet’in değerlerinden nasıl koptuğu gün gibi ortadadır.

CHP KENDİNE YER AÇMAYA ÇALIŞIYOR

MHP önce devletim ve milletim diyenlerin partisidir. Ufak hesap yapanlar, siyasi skor peşinde koşanlar, hizip ve fitne siyaseti yapanlar bunu hiçbir zaman anlayamazlar. Bir önceki seçimde oy kullanan AKP seçmeninin de CHP seçmeninin de, kendi partisinden memnun olmadığı takdirde yöneleceği ve tercihte bulunacağı parti MHP’dir. Haydar Akarın endişe ettiği tam olarak budur. Günden güne eriyen, devletin, milletin ve cumhuriyetin temel değerlerinden uzaklaşan CHP’nin MHP karalaması yaparak kendine alan açmaya çalışması aciz siyaset anlayışının ibretlik sonucudur.”

Ayşegül Kalaycı

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