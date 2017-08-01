MHP İl Başkanı Ünlü: “İstifa topu Gölcük’te patladı” 

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü MHP Gölcük ilçesinde gerçekleşen istifalar ile ilgili basın açıklaması yaptı. Ünlü Gölcük’ten 410 istifa olmasının mümkün olmadığını söyleyerek, “İstifa topu Gölcük’te patladı” dedi.

Gölcük’te gerçekleşen istifa haberlerini değerlendiren MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “İl başkanlığımda 3’üncü dönemim, tecrübeli ekiple görev yapıyorum. Daha önemli gündemlerimiz var. KOMİAD’ı kurma gücü olan bir parti. Basına çıkan asparagas haberlere üzüldük. MHP çatırdıyor, MHP’de deprem gibi haberler çıktı.. İstifa haberi geçen arkadaşlara soruyorum toplu istifanın topu nerde. Bu top nerde. Bu isim listesi nerde. MHP kurumsal bir siyasi parti. 2019’ın parlayan yıldızı MHP olacaktır. O çatırdamanın altında kimler kalacak göreceğiz. Kendi partisinden ihraç edilenlerin atılmışların, dışlanmışların istifa ediyoruz altında yapılan komplo organizasyonu Gölcük’te patladı. Diğer ilçelerde daha planlı programlı yapılsın. Toplu istifanın topu patlamıştır. Adam gibi program yapsınlar. İsim listesini versinler. Islak imzalarıyla versinler. Biz istifa edenleri açıklarız. Gidenin yolu açık olsun. İlk programlarında patladılar. Diğer ilçelerdeki istifaları bekliyoruz. Önümüzü tıkayanlara takoz koyanların yolu açıktır. 15 Temmuz öncesinde ayrık otları planladı. İlçelerde kimlerin gideceğini biliyorum. Bunlar MHP ye oy vermedi. Bunlar MHP de ihraç edilen isimlerdir. Bu beklenen bir süreçti. 410 kişi istifa etmez. Kimse ettiremez. Ben bile istifa etsem eşim bile benimle gelmez." ifadelerini kullandı.

Ayşegül KALAYCI

