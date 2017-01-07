MHP İlçe Başkanı Gürsu'nun yargılanmasına devam

MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek suçuyla yargılandığı mahkemede, 15 Eylül öncesinde verdiği ifadesini tekrarladı: "Cumhurbaşkanı’nın kullandığı bir cümle ile kastettiğim kişiler bugün yargılanan cemaat mensuplarıydı’’

Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma 16 Mart 2017 tarihine ertelendi.



Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden ve MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu’nun, parti binasına aslına bir pankartla Cumhurbaşkanı’na hakaret suçuyla yargılandığı celsede, Gürsu ilk verdiği ifadesini tekrarladı. Zeki Gürsu, 15 Temmuz öncesinde verdiği ifadesini tekrarlayarak, hedefinin bugün darbe girişimi nedeniyle yargılanan cemaat olduğunu, bu nedenle de şikayet edildiğini söyledi.

Zeki Gürsu tekrarladığı ifadesinde, "Tarafıma isnat edilen Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu işlemek gibi bir kastım yoktur. Kastım, Cumhurbaşkanı’nın da beyanı ile kast ettiği cemaat mensuplarına yöneliktir. Müşteki yorumlayarak kastımın yönünü değiştirmeye çalışmaktadır ki bu durum Sayın Cumhurbaşkanı’nı töhmet altına sokmaktan başka bir anlam ifade etmez. Ben ısrarla Cumhurbaşkanı’nın, hedef cemaat üzerine itham ettiği söyleminin doğruluğunu teyit etmeye çalışırken, illa Cumhurbaşkanı’nın ithama muhatap edilmeye çalışılması kötü niyetten başka bir şey değildir. Cumhurbaşkanımızın beyanında şerefsizlikle itham edilen, (Gülen cemaati) olup, cemaatin yaptıklarını her vesileyle ve her ortamda açıkladığını herkes bilmektedir. Cumhurbaşkanımız tarafından daha evvel ifade edilen ve gazetelere de manşetten düşen bir beyanın yazılı hale getirilmesinden ibaret olan fiilin tarafıyım. Bu fiil, Cumhurbaşkanımızın, Başbakan olduğu dönemde söylediği ve pankarta yazı olarak dökülen beyan olarak, (Terör örgütü ile görüşen şerefsizdir, namussuzdur) sözünden ibarettir. Biz de bu sözü teyit ederek, (aynen katılıyoruz) ifadesini kullandık ve pankartımız oluşturduk. Bu sözün söylendiğine dair kayıtlar mevcuttur. Biz de buna aynen katılıyoruz demişsek, hakkımızda ithamda bulunması gerekenler cemaat mensupları olması gerekirken, Ak Parti ilçe başkanının bizi suçlaması, suç kastımızın dışında bulunan Cumhurbaşkanı’nı itham altına sokmasını da manidar bulmaktayız. Suçsuzum, beratıma karar verilmesini talep ediyorum’’ dedi.

Ertelendi

Bu savunmanın tekrar edilmesinden sonra mahkeme, kanıtların incelenmesi için 16 Mart 2017 tarihine ertelendi. Suçlamaya neden olan afiş, MHP Körfez İlçe’nin Tütünçiftlik Tuğrul Caddesi’ndeki binasına asılmıştı.

Binali ASLAN

