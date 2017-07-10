MHP istişareleri İzmit’le başlayacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)Kocaeli Teşkilatı’nın 3 Aralık tarihinde yapmayı hedeflediği seçim provasına hazırlık teşkil edecek istişare toplantıları yarın saat 14.00’te İzmit İlçe Teşkilatı ile başlayacak.

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ilk olarak İzmit İlçe binasında bir basın açıklaması düzenleyeceklerini söyleyerek, “Toplantı sonrasında MHP olarak sahaya çıkacağız. Akşam saat 19.00’de Mahalle başkanlarının katılacağı bir toplantı yapacağız. Bu toplantıda mahalle başkanlarımıza yol haritaları hakkında bilgi vereceğiz. Ev ödevleri nedir. Bunu anlatacağız. Eğitim vereceğiz. ESG sistemini anlatacağız. İzmit İlçeye bağlı 102 mahalle bulunuyor. İstişaremize ataması yapılan mahalle başkanları katılacak. İstişareler tamamlandıktan sonra 1 Kasım, 7 Haziran ve referandumdaki seçim tahminlerinde nasıl yanılmadıysak 2019 seçimlerinin sonuçlarını da önceden bilen bir teşkilat yapısı oluşturacağız. Seçim öncesindeki yol haritamızı da bu çalışmalar ışığında belirleyeceğiz. Kocaeli kamuoyu karşısında çok farklı bir MHP görecek.” dedi.

Ayşegül KALAYCI