MHP İzmit, iftarda buluştu

MHP İzmit İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programı Şirintepe Gençlerbirliği Spor Kulübü Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti.

İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen iftara İl Başkanı Aydın Ünlü, İzmit Halk Eğitim Merkezi eski Müdürü Erzurumlular Vakfı Başkanı ve Özel Körfezim Eğitim Kurumları Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu, il yöneticileri, eski milletvekili Kemal Köse, mahalle başkanları ve aileleri katıldı.

MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz yaptığı konuşmada, “Biz büyük bir aileyiz. Çoluk çocuğunu alarak iftarımıza gelen herkese teşkilatım ve yöneticilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi. İl Başkanı Aydın Ünlü ise, “Ülkücüler birbirlerini anlayan bir teşkilat yapısı ile başarılı olur. İzmit ilçe teşkilatını başarıya götürecek olan ana mimari bu tip programdır. Bu bir aile iftarıdır. Biz bu milletin sigortasıyız. Biz devleti kurtaran adamın partisiyiz. Bunun bilincinde olun. Bundan sonra ki süreçte devletten hak ettiğini alanlar bizler olacağız. Hep itildik ve kakıldık ama bundan sonra hak ettiğimizi Türk milliyetçileri olarak alacağız. Biz, bize umut bağlayan Türk milletinin kısık sesiyiz” dedi.

Ayşegül Kalaycı

