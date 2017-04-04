MHP İzmit, Türkeş’i andı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, parti kurucusu Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz’ün yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkü Ocaklarımızın kurucusu Türk Dünyasının bilge lideri Başbuğu Alparslan Türkeş’in 100’üncü doğum yıl dönümünü sevgi ve saygıyla 20’inci ölüm yıldönümünü de rahmetle anıyoruz. Bu vesile ile merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş başta olmak üzere bu kutlu davada can vererek ebediyete intikal eden binlerce şehidimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhun şad olsun mekanın cennet olsun Başbuğum.”

Ayşegül Kalaycı

