MHP İzmit yönetimi basına tanıtıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz 11 Mart’ta gerçekleşen kongre sonucunda oluşturulan başkanlık divanını basına tanıttı.

Kandıra Yolu üzerindeki Çadır Kanat Restoran’da gerçekleşen basın açıklamasına; MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz ve 44 kişilik Başkanlık Divanı üyeleri katıldı.

MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz yaptığı konuşmada, referandum surecindeki başarılı çalışmalarından dolayı teşkilat üyelerine teşekkür ederek Başkanlık Divanini basına tanıttı. Yalçınöz’ün konuşmasının arsından söz alan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “İzmit İlçe Başkanım, MHP’nin 2019 dönemi yerel seçim ve genel seçimlerin alt yapısını oluşturan ekibi başkanlık Divanı kamuoyuna tanıttı. İlçe Kadın Kolları başkanlığına Hatice Urgancı’nın gelmesiyle İzmit İlçe Teşkilatı’nın yapılanması tamamlandı Bundan sonraki süreçte İzmit İlçe Teşkilatı güzel şeylere imza atacaktır. Samimiyet burada gördüğüm görüntü her başkanlık Divanı üyesinin gözlerindeki Işık 2019 sürecinde İzmit ilçede sürprizlere herkese açık olması lazım. Samimiyet Siyasette önemli bir kavramdır 2017 referandumdaki yeni oluşmuş teşkilatın gösterdiği başarıya imza atacaktır” dedi.

Başkan Ahmet Yalçınöz’ün yeni yönetimi şöyle;

Başkan Vekili Mahir Demirayak, İlçe Sekreteri Coşkun Sarskaya, İlçe Muhasibi Metin Ceylan, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Gökmen, Sağlık İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Baha Yavuz, Yerel Yönetim İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı İlker Kazan, Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nurdoğan Erkul, Ekonımi Ve Sosyal Politikadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Engin Duymaz, Medya Tanıtım Ve İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Recep Girgin, Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Örnek, ARGE’den Sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Bozkurt, Yan Kuruluş İle İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Örsan Yücedağ, Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Semih Türeyen, Meslek Ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Burak Bartık, Parti İçi Eğitim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ünal Turan, Siyasi İşlerden Ve Siyasi Partilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ramazan Ay, Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Recep Acun, Adile Ve Kadın Sorumlu Başkan Yardımcısı Bilge Orak, Teşkilat İşleriden Sorumlu Sorumlu Başkan Yardımcısı Sekreterya Ergün Duran, İdari, Mahali, Protokol Ve Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Çöplü, Çevre İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Turgay Yiğit, Başkan yardımcıları; Çağatay Dinç, Haka Varol, İbrahim Büyüktaşlı, Recep Arı, Agah Dayanır, Kadir Koç, Ender Taşçı, Cengiz Yurt, İsmail Özsöyler, Nihat Tuna, Adem Köse, Murat Marmara, Cihan Yıldız, Nail Candan, Zafer Sürücüoğlu, Saadet Erkul, Necmi Gümüş, Yunus Taşpınar, Metin Şen, Serhat Gündoğdu.

Ayşegül Kalaycı

