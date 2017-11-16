MHP İzmit’e yeni üye kaydı

Ahmet Yalçınöz yaptığı konuşmada, “Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra devletin yanındaki tavizsiz duruşu FETÖ ve PKK’nın başını çektiği hainlerle yapılan mücadeledeki katkıları nedeniyle halkın gönlünde taht kurmuştur. Bunun yansımaları olarak MHP’ye olan ilgili hiç olmadığı kadar artmıştır. İzmit özelinde siyaseti ve MHP’yi bilen ve takip edenler de bu değişimi hemen fark ediyor. Şimdiye kadar ulaşamadığımız her noktaya ulaşıyor, açılamayan tüm kapıları açıyor MHP’yi anlatıyoruz ve müthiş bir karşılık buluyoruz. Yine söylüyorum: Güzel Şeyler olacak” dedi. Başkanın konuşmasının ardından partiye yeni üye kaydı yapılan Ercan Çakır, Yasin Orhan, Ersin Şengül'e parti rozetleri MHP İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz ve yöneticileri tarafından takıldı.

Ayşegül KALAYCI

