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MHP İzmit’e yeni üye kaydı

MHP İzmit’e yeni üye kaydı

Önceki akşam gerçekleşen MHP İzmit İlçe yönetim kurulu haftalık olağan toplantısı sonrasında partiye yeni kayıt yaptıran üyeler için rozet takma töreni düzenlendi. 

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Ahmet Yalçınöz yaptığı konuşmada, “Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra devletin yanındaki tavizsiz duruşu FETÖ ve PKK’nın başını çektiği hainlerle yapılan mücadeledeki katkıları nedeniyle halkın gönlünde taht kurmuştur. Bunun yansımaları olarak MHP’ye olan ilgili hiç olmadığı kadar artmıştır. İzmit özelinde siyaseti ve  MHP’yi bilen ve takip edenler de bu değişimi hemen fark ediyor. Şimdiye kadar ulaşamadığımız her noktaya ulaşıyor, açılamayan tüm kapıları açıyor  MHP’yi anlatıyoruz ve müthiş bir karşılık buluyoruz.  Yine söylüyorum: Güzel Şeyler olacak” dedi. Başkanın konuşmasının ardından partiye yeni üye kaydı yapılan Ercan Çakır, Yasin Orhan, Ersin Şengül'e parti rozetleri  MHP İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz ve yöneticileri tarafından takıldı.

Ayşegül KALAYCI
 

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