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MHP İzmit'in sürpriz adayından flaş karar

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MHP İzmit'in sürpriz adayından flaş karar
Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe teşkilatında kongre heyecanı yaşanıyor. Dün aday olacağını açıklayan muhalif kesimdeki Ahmet Murat Metin flaş bir kararla adaylıktan çekildiğini duyurdu.

MHP’nin İzmit İlçe Kongresi 12 Mart Pazar günü saat 10.00’da Sabancı Kültür Merkezi’nde yapılacak. 400 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu MHP İzmit Kongresi’nde seçimlere mevcut Başkan Ahmet Yalçınöz önderliğindeki tek listeyle gidilmesi bekleniyordu.

ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Dün aday olacağını açıklayan muhalif kesimdeki Ahmet Murat Metin bugün adaylıktan çekildiğini belirtti. MHP İzmit Kongresi’nde seçimlere mevcut Başkan Ahmet Yalçınöz önderliğinde tek listeyle gidilecek.

Metin, dün yaptığı açıklamada “Parti içindeki kavgayı bitirmek için aday olmayı düşünüyorum. Partili arkadaşlarımdan aday olmam konusunda yoğun bir talep var. Çok hedefim var. Ülkücü arkadaşlarım arasındaki ayrışmayı, muhalifler arasındaki uçurumu azaltacağım. Genel merkez kaynaklı ülkücüler arasına fitne sokuluyor. Ben partime muhalif değilim. Partimin emrindeyim” demişti.

"TOYUMUZA BEKLİYORUZ"

Kongresi öncesi açıklamada bulunan MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, “Bizim için, teşkilatlarımız için MHP’ye gönül veren dava arkadaşlarım için tarihi bir gün olan Pazar günü gerçekleştireceğimiz ilçe kongremize tüm Kocaelileri davet ediyorum. Sabancı Kültür merkezindeki toyumuza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İZMİT’TE ADINDAN SÖZ ETTİRECEK BİR EKİP KURDUK
Yalçınöz, “Kongremizde istediğimiz dinamik ve genç bir teşkilat kurmaktı. Önümüzde referandum var sahada çalışarak istediğimiz başarıyı yakalamak istiyoruz. 20 yeni isim, partimize güç katacak. Hangi mahallelerde eksik olduğumuzu tespit ederek bu organizasyonu yaptık. Ben yönetici arkadaşlarımın İzmit’te adından söz ettireceğine inanıyorum. Bu arkadaşlarıma zor bir süreçte benimle birlikte yürüdükleri için teşekkür ediyorum” cümleleri ile düşüncelerini aktardı. 

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