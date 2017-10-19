MHP, İzmitli muhtarların derdini dinledi

Ziyarete katılan MHP Kocaeli Teşkilatı ve İzmit İlçe Teşkilatı yöneticileri muhtarların sorunları ve talepleri hakkında bilgi aldı.

SORUMLULUĞUMUZ ÇOK, YETKİMİZ YOK

MHP Teşkilatı’nın ziyaret ettiği Yahya Kaptan Mahalle Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu muhtarlar olarak yaşadıkları sorunları aktardı. Kendisini ziyaret eden partililere muhtarlarla ilgili bir yasaya ihtiyaç olduğunu ifade eden Mirzaoğlu, "Muhtarların statüsü mutlaka netleştirilmeli. Muhtarların bir çok sorumluluğu olmasına rağmen neredeyse hiçbir yetkisi bulunmuyor" dedi. Muhtar Mirzaoğu ayrıca MHP'lilere Türklükle ilgili bir kitap hediye etti. Ziyarete katılan MHP'li il yöneticiler, muhtarların tamamına yakınının özellikle SEDAŞ ve belediyelerdeki ilgili daire başkanlarına ve müdürlere ulaşamamaktan şikayetçi olduklarını dile getirdiler. Ayazma, Tepeköy, Malta ve Çayırköy Mahalle muhtarlarının konuyu il başkanlığına dilekçe ile sunduklarını ifade edildi.

Ayşegül Kalaycı