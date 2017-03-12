MHP İzmit’te Ahmet Yalçınöz, seçilmiş başkan

Milliyetçi Hareket Partisi’nde kongreler başladı.

Muhalif olduğu için görevden alınan eski İzmit İlçe Başkanı Kaan Dilmen’in yerine atanarak göreve gelen Ahmet Yalçınöz, 12’inci Olağan Kongre soncunda seçilmiş başkan olarak ikinci dönemine girdi.

MHP İzmit İlçe 12’inci Olağan Kongresi bugün Sabancı Kültür Merkezi’nde yapıldı. Daha önce kongrede muhalif kesimden eski il yöneticisi Murat Metin’in de aday olacağı bilgisi gelmişti. Ancak kongreye mevcut Başkan Ahmet Yalçınöz tek aday olarak girdi. Muhalif olduğu için görevden alınan eski İlçe Başkanı Kaan Dilmen’in yerine atanarak gelen Yalçınöz, bu kez seçilmiş başkan olarak ikinci dönemine girdi. 400 delegenin oy kullanma hakkı bulunduğu kongrede sonucunda ayrıca 45 kişilik yönetim ve 115 il delegesi belirlendi. Saat 10.00’da başlaması gereken kongre 12.30’da başladı.

BU BİR BAYRAK YARIŞI

Başkan Ahmet Yalçınöz, "MHP İzmit İlçe teşkilatında başlayan serüvenim başkan olarak devam etmektedir. Bir dönem daha görev yapmak istiyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu bayrağı daha ileriye götürmek için sonuna kadar hazırız. Ülkemiz üzerinde amansızca oyunlar oynanmaktadır. Biz de ne dava biter ne sancak iner" diye konuştu.

SANCAKLI, KARAMÜRSEL’E GİTTİ

Kongreye; Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Kocaeli eski Milletvekili Kemal Köse, İl Başkanı Aydın Ünlü, İl Kadın Kolları Başkanı Özge Keçeci, Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Urgancı ve parti teşkilatı katıldı. Kongrenin Divan Başkanlığını Erkan Haberal yaparken yardımcılıklarını ise İzzet Erdem ve Ayhan Arpacı üstlendi. Düğün havası içinde geçen kongrede davul zurna ekibi gelenleri kapıda karşıladı. Öte yandan geçtiğimiz ay eşini kaybeden ve uzun süre ilimize gelemeyen MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, aynı saatte Karamürsel’de gerçekleşen kongreye katıldığı için İzmit kongresinde yer almadı. Geniş güvenlik önlemlerinin aldığı kongreye girişte katılımcılar tek tek üst aramasında geçirilerek içeriye alındı. Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibi de kongre öncesi katılımcıları coşturdu.

Ahmet Yalçınöz’ün yönetimi:

Mahir Demirayak, Baha Yavuz, İlker Kazan, Nurdoğan Erkul, Ramazan Ay, Coşkun Sarskaya, Burak Bartık, Serdar Semih Türeyen, Oğuzhan Gökmen, Mehmet Çöplü, Engin Duymaz, Örsan Yücedağ, Ergün Duran, Metin Ceylan, Recep Girdin, Metin Ceylan, Ergün Duran, Ramazan Eryılmaz, Recep Acun, Murat Örnek, Fırat Çiçek, Ünal Turan, Turgay Yiğit, Adem Bozkurt, Adem Zengin, Necmi Gümüş, Çağatay Dinç, Hakan Varol, Murat Marmara, Cengiz Yurt, Nihat Tuna, Adem Köse, Agah Dayanır, İbrahim Büyüktaşlı, Yunus Taşpınar, Bilge Orak, Saadet Erkul, İsmail Özsöyler, Serhat Gündoğdu, Kadir Koç, Metin Şener, Cihan Yıldız, Recep Arı, Zafer Sürücüoğlu, Ender Taşçı, Nail Candan.

İL DELEGELERİ

Saffet Sancaklı, Ahmet Yalçınöz, Kemal Köse, Meliksaş Taşkın, Ayhan

Arpacı, Fikret Yalçınöz, Talha Kös, Özgen Keçeci, Vahdettin Çetin,

Cemal Geçer, Mahir Demirayak, Harun Gökmen, Hatice Urgancı, Fırat

Çiçek, Engin Seçkin, Aytekin Şahin, Coşkun Sarskaya, Volkan Bayram,

Şükran Güloğlu, Mehmet Çöplü, Selim Çakır, Tamer Ertuğ, Hasan Öz,

Salih Sert, İsmail Kızmaz, Şenol Candemir, Rıfat Ateşli, İrfan Filiz,

Zehra Yalçınöz, Ercan Taşçı, Murat Türk, Salih Göktürk, Adem Zengin,

Örsan Yücadağ, Güney Öz, Hüsnü Keskin, Yusuf Hanay, Yaşar Yiğit,

Zeynep Hüseyinoğlu, Harun Çetin, Tahsin Saruhan, Erol Torlak, Murat

Erken Selvi, İlker Kazan, Ömer Gündoğdu, Mustafa Duman, Sevim

Yerlikaya, Rukiye Çöplü, Muhammed Saruhan, Beyza Seymen, Durdur Mehmet

Kolay, Niyazi Turgut, Ahmet Öztürk, Gökhan Güneş, Hamza Özcan, İbrahim

Serkan Gök, Hasan Erdem, Ali Doğan, Cevdet Gökaltın, Alkame Altınışık,

Yasemin Batı, Ramazan Ayçiçek, Çetin Şahin, Kayahan Gökmen, Muzaffer

İzmitli, Hakan Kayacı, Ramazan Bayrak, Mustafa Zengin, Recep Girgin,

Selim Aydın, Fatih Çöplü, Serap Gürel, Hasan Temel, Şemsettin Karamak,

Özer Özcan, Volkan Bayrak, Aytaç Çiçek, Rahim Çiçek, Oğuzhan Gökmen,

Adem Türkoğlu, Beyhan İçen, İlhan Cengiz, Özay Kaptanoğlu, Şahin

Tunaboylu, Şenel İçen, Ahmet Akyol, Mehmet Yerlikaya, Mehmet Yıldız,

Murat Özcan, Yavuz Karakaya, Çağatay Dinç, Hayri Sarskaya, Ecem Ünlü,

Onur Mengül, Tuğrul Kahraman, Ümit Serter Keskin, Yunus Taşpınar, Emre

Şahin, İsmail Tunca, İlayda Ünlü, Ahmet Baykal, Ercem Gümüş, Nurdağan

Erkul, Doğan Ak, Kudret Kolay, Çağrı Dayıoğlu, Levent Çelebi, Erdal

Alyüz, Sinan Gök, Mehmet Acıkök, Cüneyt Akyıl, Cengiz Adıgüzel, Fehmi

Çöplü, Gökhan Akyol, Cüneyt Akar