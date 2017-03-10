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MHP İzmit’te ikinci aday

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MHP İzmit’te ikinci aday
MHP’nin pazar günü gerçekleştirilecek olan İzmit İlçe Kongresi öncesinde ilimizde geniş bir kesim tarafından tanınan ve muhalif kesimde yer alan Ahmet Murat Metin de aday olmayı düşündüğünü açıkladı.

PARTİMİN EMRİNDEYİM

MHP’de pazar günü yapılacak olan İzmit İlçe kongresine Mevcut Başkan Ayhan Yalçınöz’ün yanı sıra muhalif kesimden de sürpriz bir aday çıktı. İlimizde ve parti içinde tanınan ve sevilen Ahmet Murat Metin aday olmayı düşündüğünü açıkladı. Ekibini hazırladığını söyleyen Metin, “Parti içindeki kavgayı bitirmek için aday olmayı düşünüyorum. Partili arkadaşlarımdan aday olmam konusunda yoğun bir talep var. Çok hedefim var. Ülkücü arkadaşlarım arasındaki ayrışmayı, muhalifler arasındaki uçurumu azaltacağım. Genel merkez kaynaklı ülkücüler arasına fitne sokuluyor. Ben partime muhalif değilim. Partimin emrindeyim” dedi.

Ayşegül KALAYCI

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 Ahmet Murat Metin

 

 

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