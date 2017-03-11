MHP İzmit'te kongre heyecanı

Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe teşkilatında kongre heyecanı yaşanıyor.

MHP’nin İzmit İlçe Kongresi 12 Mart Pazar günü saat 10.00’da Sabancı Kültür Merkezi’nde yapılacak. 400 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu MHP İzmit Kongresi’nde seçimlere mevcut Başkan Ahmet Yalçınöz önderliğindeki tek listeyle gidilmesi bekleniyordu. Fakat dün muhalif kesimde yer alan Ahmet Murat Metin de aday olmayı düşündüğünü açıkladı.

"TOYUMUZA BEKLİYORUZ"

Kongresi öncesi açıklamada bulunan MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, “Bizim için, teşkilatlarımız için MHP’ye gönül veren dava arkadaşlarım için tarihi bir gün olan Pazar günü gerçekleştireceğimiz ilçe kongremize tüm Kocaelileri davet ediyorum. Sabancı Kültür merkezindeki toyumuza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İZMİT’TE ADINDAN SÖZ ETTİRECEK BİR EKİP KURDUK

Yalçınöz, “Kongremizde istediğimiz dinamik ve genç bir teşkilat kurmaktı. Önümüzde referandum var sahada çalışarak istediğimiz başarıyı yakalamak istiyoruz. 20 yeni isim, partimize güç katacak. Hangi mahallelerde eksik olduğumuzu tespit ederek bu organizasyonu yaptık. Ben yönetici arkadaşlarımın İzmit’te adından söz ettireceğine inanıyorum. Bu arkadaşlarıma zor bir süreçte benimle birlikte yürüdükleri için teşekkür ediyorum” cümleleri ile düşüncelerini aktardı.

METİN: ADAY OLMAYI DÜŞÜNÜYORUM

MHP’nin yarın (pazar) gerçekleştirilecek olan İzmit İlçe Kongresi öncesinde ilimizde geniş bir kesim tarafından tanınan ve muhalif kesimde yer alan Ahmet Murat Metin de aday olmayı düşündüğünü açıkladı.

PARTİMİN EMRİNDEYİM

MHP’de pazar günü yapılacak olan İzmit İlçe kongresine Mevcut Başkan Ayhan Yalçınöz’ün yanı sıra muhalif kesimden de sürpriz bir aday çıktı. İlimizde ve parti içinde tanınan ve sevilen Ahmet Murat Metin aday olmayı düşündüğünü açıkladı. Ekibini hazırladığını söyleyen Metin, “Parti içindeki kavgayı bitirmek için aday olmayı düşünüyorum. Partili arkadaşlarımdan aday olmam konusunda yoğun bir talep var. Çok hedefim var. Ülkücü arkadaşlarım arasındaki ayrışmayı, muhalifler arasındaki uçurumu azaltacağım. Genel merkez kaynaklı ülkücüler arasına fitne sokuluyor. Ben partime muhalif değilim. Partimin emrindeyim” dedi.



