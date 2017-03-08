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MHP, kadınlara çiçek dağıttı

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MHP, kadınlara çiçek dağıttı
MHP İzmit İlçe teşkilatı tarafından yürüyüş yolu üzerinde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle basın açıklaması düzenlendi.

Basın açıklamasına; MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, MHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Urgancı, İl ve İlçe yöneticileri katıldı. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve parti yöneticileri yürüyüş yolunda kadınlara çiçek dağıttı. 

KADININ BAŞARISIZ OLMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR
MHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Urgancı, “Yıllarca başarıyı göğüslemiş oluşumların alt yapısına baktığımızda kadınlar sayesinde daim kaldıklarını göreceksinizdir. Kadınlarımız olmadan hiçbir başarının hiçbir hareketin kahramanlık hikayeleri ile dolu olmayacağının altını çiziyorum. Türk Milleti tarihinin her döneminde kadına ayrı bir önem atfetmiştir. Kadınların elinin değdiği her yere kadının yüreği de ulaşır. Kadın yaptığı her işi büyük bir özveri ve içtenlikle yapar. Bu sebeple kadının başarısız olması genelde mümkün değildir. Bir kadının bulunduğu ortam neresi olursa olsun orayı güzelleştirir. Çünkü kadın annedir, çünkü kadın eştir, çünkü kadın bir bütünü tamamlayan diğer yarıdır ve kadın olmadan hiçbir oluşum tam anlamıyla nihayete eremeyecektir. 

MİLLİ HASSASİYETLERE SAHİP ÇIKALIM
Devletimizin ve milletimizin daim bekası için, toprak bütünlüğümüz için, çocuklarımızın geleceği için, vatan için, devlet için bayrak için kısacası kanla andığımız helallerimizin kağıt üzerinde alçakça yok edilmemesi için tüm kadınlarımızı kızlarımızı milli hassasiyetlerine sahip çıkmaya davet ediyorum. Rahmetli Alparslan Türkeş “Bu dava eşiklerden evlerinizin içerisine girdiği zaman başarılı olabilir.” demişlerdir. Bunun anlamı inandığınız davada kadınlarınızı kızlarınızı da söz sahibi yaparsanız başarabilirsiniz. Yıllarca başarıyı göğüslemiş oluşumların alt yapısına baktığımızda kadınlar sayesinde daim kaldıklarını göreceksinizdir. Kadınlarımız olmadan hiçbir başarının hiçbir hareketin kahramanlık hikayeleri ile dolu olmayacağının altını çiziyor ve kendi içerisinde kahraman olan tüm kadınlarımızı saygı ve sevgi ile selamlıyorum” dedi. 

Ayşegül KALAYCI
 

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