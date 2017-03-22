MHP Kandıra’da başkan değişti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kandıra İlçe Teşkilatı’nın 12. Olağan Kongresi Turan Güneş Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Seçimi Ahmet Uğur kazandı.

Kongreye MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İl Başkanı Aydın Ünlü’nün yanı sıra; parti yöneticileri, bazı ilçe başkanları ve parti üyeleri katıldı. Ahmet Uğur 149 oy alırken Özkan Ayyıldız ise 131 oy aldı. MHP Kandıra, kongresinde seçimi Ahmet Uğur kazandı.

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü tarafından yaklaşık 9 ay önce görevden alınan MHP Kandıra eski İlçe Başkanı Türkan Özcan’ın yerine göreve getirilen Özkan Ayyıldız ve Veteriner Hekim Ahmet Uğur aday oldu. Kongrenin Divan Başkanlığını Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı yaparken, yardımcılıklarını ise , İl Sekreteri İzzet Önder ve Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu üstlendi.

MHP Kandıra İlçe Kongresi’nin galibi Ahmet Uğur, başkan sıfatı ile ilk açıklamayı gazetemize yaptı.

Ahmet Uğur, şunları söyledi:

“Kandıra’da veterinerlik yapıyoruz. Teşkilatımız ve halkımızla iç içeyiz. Sadece siyaset için değil devamlı muhabbet içindeyim. Teşkilatımız uygun gördü aday olduk. Bugün de Allah razı olsun hepsi arkamızda durdu. Başkan olmak bana nasip oldu. Özkan arkadaşımız da bizim arkadaşımız. Kandıra’yı tanıyorum ve biliyorum köy köy geziyorum Kandıra’nın dışında uzak bir insan değilim. Bundan sonra davamızı bir adım daha öne taşıyacağız. Kendimden hiçbir zaman şüphe duymadım. Yıllardır Kandıra'da hizmet veriyoruz. Yıllardır insanlarla iç içeyim. Sadece seçim zamanları yaptıkları politikayı izlemedim. Sadece seçim kazanmak için çalışmadım. Serbest Veteriner hekimim. Kliniğim var, geceli gündüzlü kar kış olmuş hiç fark etmez çoğu zaman hizmete koştum. Bundan sonra da koşmaya devam edeceğim”

Ahmet Uğur’un yönetim kurulu: Nusret Koç, İsmail Akkurt, Turan Türk, Veysel Sert, Sebahattin Sarı, Ertuğrul Özcan, Yüksel Aşkın, Beyhan Şen, Fikret Bayrak, Muammer Ersoy, Yusuf Aygün, İbrahim Taşpınar, İzzettin Altıntaş, Baki Koç.

Ayşegül KALAYCI