MHP Kandıra’da iki adaylı kongre

MHP’nin kalan son 4 ilçe kongreleri de programa uygun olarak devam ediyor.

Geçen hafta yapılması gerekirken, alınan kararla bir hafta ertelenen MHP Kandıra İlçe Kongresi yarın (Çarşamba) yapılıyor. Mevcut Başkan Özkan Ayyıldız ile Ahmet Uğur’un listeleri yarışacak. Turan Güneş Kültür Merkezi’ndeki kongre saat 12.00’de başlayacak. 14 İL DELEGESİ MHP Kandıra İlçe Kongresi’nde Türkan Özcan’ın görevden alınmasının ardından göreve getirilen mevcut Başkan Özkan Ayyıldız ve Ahmet Uğur aday olacak. Toplam 400 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 14 il delegesi seçilecek. ÖZKAN AYYILDIZ KİMDİR? 1979 İzmit doğumlu. Kandıra Seyitaliler Köyü’nden. Sakarya Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunu. İlke Yatırım firmasının sahibi. 1996-97-98 yıllarında ülkü ocaklarında yer aldı. 2015 yılında Aydın Ünlü ile aktif siyasete girdi, İl disiplin kurulu görevinde bulundu. Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı’na atandı. Türkan Özcan’ın görevden alınmasının ardından Kandıra İlçe Başkanlığı’na atandı. Evli, 1 çocuk sahibi. AHMET UĞUR KİMDİR? 1982 Kırıkkale doğumlu. İlkokulu Kırıkkale’de, ortaokulu ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunu. 2006 yılında Kandıra’ya yerleşti ve MHP Kandıra eski ilçe yönetiminde görev aldı. Evli ve 2 çocuk babası. Ayşegül KALAYCI

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