MHP Kandıra’da kongre tarihi değişti

Yarın yapılması beklenen MHP Kandıra Teşkilatı’nın kongresi, 22 Mart Çarşamba gününe alındı. Mevcut başkan Özkan Ayyıldız’ın tekrar aday olacağı kongrede muhalif kesimden de adayın çıkacağı öğrenildi.
22 Mart Çarşamba günü Kandıra Turan Güneş Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek kongrede 400 delege oy kullanacak. Kongrede toplam 27 kişilik yönetim kurulu belirlenecek. 14 kişilik il delegesi seçilecek.
Ayşegül KALAYCI
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