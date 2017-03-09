MHP Karamürsel’de SKM üyeleri belirlendi

16 Nisan referandumu ile ilgili siyasi partiler çalışmaları sürdürüyor.

MHP Karamürsel’de de Seçim Koordinasyon Merkezi belirlendi. Selman Açık’ın MHP Karamürsel SKM Başkanlığı’nı üstlendiği kurulda Halil Yardım ve Yaşar Gülfidan Başkan Yardımcılığı’nı yapacak. Görev alan diğer isimler şöyle:

Ali Küpçü (Program Sorumlusu), Onur Açık (Medya Tanıtım Sorumlusu), Mehmet Kaya Aktaş (Hukuk ve Eğitim Sorumlusu), Cevat Sarı (SKM Sekreteri), Memduh Birinci, Mustafa İlhan, Necmi Vonal, Halil Akarçay, Serdar Yıldırım, Enver Fırat, Ali Kurttepe, Halim Bilir, Cüneyt Yücetepe, Ömer Akbulut, Seyhan Zülbahar, Fatih Demirci, Reşit Şahin, Gürhan Gökgün, Mehmet Öksüz, Kadir Açık, Fuat Yıldız, Ferhat Günaydın, Muammer Karaca, Fatih Bat, Cüneyt Karacan.