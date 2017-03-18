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MHP Kartepe'de kongre günü

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MHP Kartepe'de kongre günü
MHP Kartepe ilçe Teşkilatı’nın kongresi Uzunçiftlik Düğün Salonu’nda başladı. Kongreye il başkanı Aydın Ünlü de katıldı.

Ayşegül Kalaycı

Kongrede mevcut Başkan Murat Kalender’in karşısına rakip çıkması beklenmiyor. 400 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 37 yönetim kurulu üyesi 32 il delegesi seçilecek. 

"15 yaşındaki çocuğunu savaşa gönderen millet...

Kongrede konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü “18 Mart Çanakkale zaferini bugün kutluyoruz. O gün vefat edenlere bugün rahmet diliyoruz. O gün 102 yıl önce son nefesini verenlerin hatırına  bugün nefes aldığını kimsenin unutmaması lazım. Bugün 15 yaşındaki çocuğunu bakkala göndermeye çekinen bur toplumdan zamanında 15 yasındaki çocuğunu Çanakkale de savaşa ölüme gönderen bir milletin torunlarıyız. Yeni anayasada 18 yaşındaki çocukların milletvekilliği yapılması ile ilgili hayır kampanyası yürütenlere mesaj göndermek istiyorum. 15 yaşındaki çocuğunu savaşa gönderen millet 18 yaşındaki çocuğunun milletvekili adayı olmasında bir zarar görmemeli” dedi. 

YÖNETİM KURULU
Murat Kalender, Hidayet Köken, Neşat Er, Murat Ayan, Atakan Erşan Yüksel, İsa Çelik, Faruk Cengizhan, Muhammed Ersan Demirci, Salih Yılmaz, Sultan Eroğlu, Recep Memioğlu, Salih Kaya, Mehmet Öktem, Öner Aydemir, Sezgin Ayan, Ferdi Tutar, İrfan Aslan, Ahmet Güngörmez, Ergün Küçük.

İL DELEGELERİ
Murat Kalender, Cemil Zurnacı, Recep Durak, Murat Ayan, Benal Ünlü, Neşat Er, Arzu Kalender, Hakkı Kalender, Yusuf Kalender, Muhammet Ersan Demirci, Nihat Kalender, Faruk Cengizhan, Sinan Ünlü, Turgut Kalender, Atakan Erşan Yüksel, Ahmet Örengül, İlhan Bahar, Erman Aslan, Adil Kalender, Merve Bayrak, Nuran Ünlü, Abdulvahit Satır, Ayhan Özer, Murat Göçer, Hülya Er, Sümeyye Ünlü, Hakan Kayış, Salihcan Öner, Hüseyin Ünlü, Fevzi Top, Recep Memioğlu, Cemil Öztürk.


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YÖNETİM- Murat Kalender, Hidayet Köken, Neşat Er, Murat Ayan, Atakan Erşan Yüksel, İsa Çelik, Faruk Cengizhan, Muhammed Ersan Demirci, Salih Yılmaz, Sultan Eroğlu, Recep Memioğlu, Salih Kaya, Mehmet Öktem, Öner Aydemir, Sezgin Ayan, Ferdi Tutar, İrfan Aslan, Ahmet Güngörme
 

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