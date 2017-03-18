MHP Kartepe’de yeniden Kalender

MHP Kartepe İlçe Kongresi bugün yapıldı. Mevcut Başkan Murat Kalender, tek aday olarak katıldığı kongreden, yeni dönem için de güvenoyu aldı.

Ayşegül Kalaycı

Uzunçiftlik Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulu MHP İl Başkanı Aydın Ünlü de takip etti. 400 delegenin oy kullanma hakkına sahip olduğu, ancak katılımın hayli düşük olduğu MHP Kartepe kongresinde 37 kişilik il yönetimi seçildi, 32 il delegesi belirlendi.

ÜNLÜ: “SAVAŞA GÖNDERİYORSAN O GENÇ MİLLETVEKİLİ DE OLUR”

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni kutlayıp, şehitleri anarak başladığı konuşmasında, şunları söyledi:

“O gün vefat edenlere, bugün rahmet diliyoruz. O gün 102 yıl önce son nefesini verenlerin hatırına, bugün nefes aldığını kimsenin unutmaması lazım. Bugün 15 yaşındaki çocuğunu bakkala göndermeye çekinen bir toplumdan, zamanında 15 yaşındaki çocuğunu Çanakkale’de savaşa ölüme gönderen bir milletin torunlarıyız. Yeni anayasada 18 yaşındaki çocukların milletvekilliği yapılması ile ilgili hayır kampanyası yürütenlere mesaj göndermek istiyorum. 15 yaşındaki çocuğunu savaşa gönderen millet, 18 yaşındaki çocuğunun milletvekili adayı olmasında bir zarar görmemeli”

MHP Kartepe İlçe Kongresi’nde yönetim şu isimlerden oluştu:



(YÖNETİM): Murat Kalender(Başkan), Hidayet Köken, Neşat Er, Murat Ayan, Atakan Erşan Yüksel, İsa Çelik, Faruk Cengizhan, Muhammed Ersan Demirci, Salih Yılmaz, Sultan Eroğlu, Recep Memioğlu, Salih Kaya, Mehmet Öktem, Öner Aydemir, Sezgin Ayan, Ferdi Tutar, İrfan Aslan, Ahmet Güngörmez, Ergün küçük



(İL DELEGELERİ): Murat Kalender, Cemil Zurnacı, Recep Durak, Murat Ayan, Benal Ünlü, Neşat Er, Arzu Kalender, Hakkı Kalender, Yusuf Kalender, Muhammet Ersan Demirci, Nihat Kalender, Faruk Cengizhan, Sinan Ünlü, Turgut Kalender, Atakan Erşan Yüksel, Ahmet Örengül, İlhan Bahar, Erman Aslan, Adil Kalender, Merve Bayrak, Nuran Ünlü, Abdulvahit Satır, Ayhan Özer, Murat Göçer, Hülya Er, Sümeyye Ünlü, Hakan Kayış, Salihcan Öner, Hüseyin Ünlü, Fevzi Top, Recep Memioğlu, Cemil Öztürk.







YÖNETİM- Murat Kalender, Hidayet Köken, Neşat Er, Murat Ayan, Atakan Erşan Yüksel, İsa Çelik, Faruk Cengizhan, Muhammed Ersan Demirci, Salih Yılmaz, Sultan Eroğlu, Recep Memioğlu, Salih Kaya, Mehmet Öktem, Öner Aydemir, Sezgin Ayan, Ferdi Tutar, İrfan Aslan, Ahmet Güngörme

