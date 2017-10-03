MHP, Kerkük sevdalıları ile buluşacak

Kerkük referandumu ve son yapılan MTV zamları ile ilgili açıklama yaptı. Ünlü ayrıca Pazar günü MHP Genel Merkezi tarafından Ankara’da düzenlenecek olan Kerkük Sevdalıları toplantısına katılmak için Cumartesi gecesi saat 01.00’ da Perşembe Pazarı alanından hareket edeceklerini söyledi.

Milliyetçi hareket taşıdığı misyonun gereğini yapmakta olduğunu söyleyen Ünlü, “Türkiye zorlu bir dönemde, yokuşu keskin bir devirdedir. Bunu görüyor, biliyoruz. Eğer görevimizin şuuruna varamazsak önümüz karanlıktır. Çok çabalamalı, çok çalışmalıyız. Adeta Karadeniz gibi çırpınmalıyız. Belaların çokluğundan dert yanmaksa bunların üstüne korkusuzca gidebilecek yürekliliği gösterebilmeliyiz. Türkiye aleyhtarı kampanya kökleşiyor, dikkat kesilmeliyiz. İhmalkârlık, iradesizliğin eseridir. İradesizlik ilkesizliğin sonucudur. İlkesizlik, ülküsüzlüğün, korkakça hayatın acı diyetidir. Sayın Cumhurbaşkanının "sınırımızda fitne kuyusu kazdırmayız" beyanı çok nettir. Soydaşlarımızın hayati haklarına karşı yapılan her girişim karşısında Türk halkını bulacaktır. Kerkük, Tuzhurmatu, Altınköprü, Telafer'de yarım asırdır demografik yapının değiştirilmesi amaçlanmıştır. Dökülen Türkmen kanı üzerinde gelecek planlaması yapanlar, canına, malına kastedenler iki dünyada da yatacak yerleri olmayan alçaklardır. Bunlarla hesabımız mahşere kalmadan görülecektir.

ZAMLAR KONUSUNDA TAVSİYELERİMİZ OLACAK

Son günlerde tartışılan bir diğer konu zamlar ve vergi artışlarıdır. Zam ve vergi artışlarından vatandaşlarımızın şikayet ettiğini biliyoruz. Gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra bu konuda MHP'nin de hükümete vatandaşın işini kolaylaştıracak tavsiyeleri olacaktır. Ayrıca ; Bugünkü Aşure Günü’nde, Muharrem Ayının manevi yas ikliminde dualarımızın kabul olmasını niyaz ediyorum” dedi.

Ayşegül KALAYCI