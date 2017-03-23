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MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü’den, Meral Akşener’e sert sözler

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MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü’den, Meral Akşener’e sert sözler
Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, Gebze’ye gelerek 16 Nisan’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi referandumu için “Evet” çalışması gerçekleştirdi.

Ünlü, “Kimse MHP’nin adını, broşürünü kullanamaz. Ama uyarılarımıza rağmen Ülkücü flamayı kullandıklarında ocağımız da tepkisini göstermiştir. Biz o platformda olanlara hakkımızı helal etmiyoruz” dedi.

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP Gebze İlçe Teşkilatına gelerek 16 Nisan’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi referandumu öncesinde durum değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantı sonrası sahaya inen Ünlü, partililer ve Ülkücüler ile esnafa “Evet” broşürleri dağıttı. MHP Gebze İlçe Teşkilatında düzenlenen toplantıya MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü’nün yanı sıra MHP Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir ve partililer katıldı.

“Referandumda niçin evet dediğimizi anlatmaya devam edeceğiz”
Toplantıda konuşan MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, ”MHP Kocaeli teşkilatları olarak hem kongrelerimizi yapıyor, hem de referandumla ilgili saha çalışmalarını yürütmeye devam ediyoruz. 9 İlçe kongresini tamamlamış bir teşkilat var. Hafta sonu da kongrelerimiz yapılarak MHP’nin Kocaeli’de kongre takvimi sona ermiş olacak. Salı günü bir Genel Merkez ziyaretimiz olacak. Genel başkanımıza Kocaeli mitingi ile ilgili ziyaret yapacağız. Bugün MHP Kocaeli teşkilatlarının broşür ekibi Gebze bölgesinde. Referandumda niçin evet dediğimizi anlatmaya devam edeceğiz. Cumartesi günü de yapacağız. Cuma günü de miting havasında bütün teşkilatlarımızla neden evet dediğimizi anlatan bir program yapacağız” şeklinde konuştu.

“O platformda olanlara hakkımızı helal etmiyoruz”
Meral Akşener’in düzenlediği ve olaylı geçen Hayır toplantısı için konuşan Ünlü, “Ülkü Ocakları tepkisini koymuştur. Kimse MHP’nin adını, broşürünü kullanamaz. Ama uyarılarımıza rağmen Ülkücü flamayı kullandıklarında ocağımız da tepkisini göstermiştir. Kamuoyu o fotoğrafta bizim ne kadar haklı olduğumuzu, bizimle alakaları olmadığını görüyor. Biz o platformda olanlara hakkımızı helal etmiyoruz. Bugün MHP’nin bayrağını asan, emeğini harcayan insanların hatırına birileriyle o platformlara çıkan insanlara hakkımızı helal etmiyoruz, hiç bir zaman da affetmeyeceğiz. MHP köklü bir partidir. Bugün MHP de söz söyleyecek makam MHP İl başkanıdır, İlçe Başkanıdır, Ocak Başkanıdır. Ülkücülerin yeri de MHP’dir, başka sivil toplum kuruluşları değildir. 20 tane MHP’linin olmadığı toplantıyı MHP hayır diyor şeklinde sunanlar bunun böyle olmadığını gördü. MHP’nin ekmeğini yiyenlere de hakkımız helal olmayacaktır” ifadelerini kullandı.
Toplantının ardından sahaya inen partililer vatandaşlara ve esnaflara “Evet” broşürleri dağıttı.

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