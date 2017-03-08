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MHP Kocaeli, referandum stratejisini belirledi

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MHP Kocaeli, referandum stratejisini belirledi
Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Seçim Koordinasyon Merkezi(SKM) Başkanı İzzet Erdem, referandum öncesi parti çalışmaları hakkında bilgilendirdi. Erdem, “16 Nisan Kocaeli referandum stratejimizi belirledik” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı bütün birimleriyle, 16 Nisan da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasına hazırlanıyor. İl Başkanlığına bağlı her birim ayrı ayrı toplantılar düzenleyerek çalışmalarını değerlendiriyor. MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü tarafından SKM Başkanı olarak görevlendirilen İzzet Erdem, “Kocaeli genelinde referandum için çalışma çizelgemizi oluşturduk. 12 ilçe koordineli çalışıyoruz. Referandum stratejimizi belirledik” dedi.

VATANDAŞ NEREDE İSE ORADA MHP OLACAK

MHP Kocaeli SKM Başkanı İzzet Erdem, “Vatandaşımız nereye dönse, nerede referandum konuşuluyorsa orada MHP olacak. 15 Temmuz gecesi MHP ve liderimiz Devlet Bahçeli’nin dik duruşu, milletimiz için güvenin adı oldu. Vatandaşımız referandumu, neden eveti bizden dinlemek istiyor. Gece gündüz çalışacağız. Her akşam farklı bir ilçedeyiz. 16 Nisan akşamı verdiğimiz mücadelenin karşılığını sandıktan alacağız” şeklinde konuştu.

 SOSYAL MEDYA VE BASIN HAVUZU OLUŞTURDUK

Sosyal medyanın kurumsal kullanımındaki önemini bildiklerini vurgulayan Erdem, “6 kişiden oluşturduğumuz seçim koordinasyon merkezimizde anlık haber takibi yapıyoruz. İlçelerde ki çalışmalarımızı yerel basın ile koordineli çalışma içerisinde olmaya çalışıyoruz. Sosyal medyadaki yanlış, eksik ve gerçek olmayan algıları, doğru bilgilerle kamuoyuna aktarıyoruz” cümleleri ile basın takibini önemsediklerini yeniledi.

 

 

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