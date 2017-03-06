MHP Kocaeli’de “Referandum” Nöbeti

İzzet Erdem Başkanlığındaki MHP SKM ilçelerden online sonuçlar almaya başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli teşkilatları 16 Nisan’da gerçekleştirilecek referandum için resmen kırmızı alarm verdi. Seçim Koordinasyon Merkezi’nin başına getirilen İl Sekreteri İzzet Erdem, tarafından 7\24 ilçe ilçe saha çalışmalarının takibi ve referandum propagandasının belirleyecek seçim koordinasyon merkezi tam donanımlı hazır hale getirildi.

İLÇE İLÇE RAPOR ALINMAYA BAŞLANDI

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü’nün talimatları doğrultusunda, 16 Nisan referandum çalışma çizelgesini hayata geçiren MHP Kocaeli SKM, ilçelerde ki referandum çalışmalarını online takibe aldı. Evet’in Kocaeli’nde daha iyi anlatılabilmesi için saha çalışması programını belirleyen SKM, ilçelerden yüzdelik raporlar almaya başlayacak.

