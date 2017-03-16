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MHP Kocaeli’nin 'Evet' araçları sahada

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MHP Kocaeli’nin 'Evet' araçları sahada
Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl teşkilatı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halkoylaması için 'evet' kampanyası kapsamında, 15 aracı sahaya sürdü.

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı, 16 Nisan’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandum hazırlıkları kapsamında, 12 ilçede aralıksız çalışmalara devam ediyor.

15 ARAÇ

MHP Kocaeli İl Teşkilatı, referandum propagandası kapsamında MHP sloganları ile giydirilmiş 15 aracı sahaya indirdi. Ses sistemleri olan araçlardan aynı zamanda sesli propaganda yapılabilecek. İlk 15 araç MHP İl Teşkilatı tarafından ilçe teşkilatlarına gönderildi. 16 Nisan tarihine kadar bu sayının 30’a çıkması planlanıyor.

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