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MHP Körfez’de mahalle başkanları atandı

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MHP Körfez’de mahalle başkanları atandı
MHP Kocaeli Teşkilatı tarafından 2019 seçimlerine hazırlık amacıyla düzenlenen istişare toplantıları devam ediyor.

MHP Körfez İlçe Teşkilatı’nda gerçeklesen istişare toplantısında mahalle başkanlarının ataması da gerçekleşti. Toplantıda MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün yanı sıra, MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, yönetim kurulu üyeleri ve yeni atanan mahalle başkanları katıldı. Toplantı Körfez İlçesi, Tütünciftlik Mahallesi’nde gerçekleşti. Toplantıda konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Körfez İlçe Teşkilatı'nın Kocaeli'nin lokomotifi olduğunu söyledi. Son yapılan genel seçimlerde Büyük Birlik Partisi'nden  Milletvekili adayı olan işadamı Hacı Latif İşcan da bu toplantıda MHP Körfez İlçe Teşkilatı'na üye oldu. Toplantıda konuşan MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu ise, “15 Temmuz'un kahramanı Devlet Bahçeli'dir” dedi.

Ayşegül Kalaycı

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