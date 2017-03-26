MHP Körfez’de yeniden Gürsu

MHP Körfez'in 12.Olağan Genel Kurulu bugün Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Mevcut Başkan Zeki Gürsu yeni dönem için de güvenoyu aldı.

Tek listeyle gidilen kongrenin Divan Başkanlığını MHP MYK Üyesi Musa Küçük, yardımcılıklarını ise Tuncay Batı, Erkan Azeri ve Salih Kurtbaş üstlendi.

MHP MYK Üyesi Musa Küçük, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Ak Parti Körfez İlçe Başkanı Av. Osman Badem, Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir, İl Başkan Yardımcıları Sunay Gezer, Mehmet Kavalcı, Ülkü Ocakları Körfez İlçe Başkanı Zafer Kılıç, meclis üyeleri Vahit Eryılmaz, Dr. Oktay Doğramacı, Ali Kambur ve davetliler katıldı.

GÜRSU ’’EVET DİYECEĞİZ’’

MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, ‘’MHP’ye düşman olan Türkiye’ye düşmandır. Ülkücü nefessiz kalır teşkilatsız kalmaz. Başbuğ Alparslan'a ihanet edenlere sesleniyorum, arkadan hançerleyenleri asla unutmayacağız. Referandum sürecinde, bizim neznimizde evet ve ya hayır diyen bütün kardeşlerimize saygımız vardır. Devlet Bey’in mührü vurduğu yere yüreğimizi koyacağız. Devlet için, bayrak için, millet için evet diyeceğiz. Türk düşmanları batılı medyayı kullanıyor. Ülkücülerin görevi milli birliği beraberliği tesis etmektir. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum’’ dedi.

ASLA UNUTULMAYACAK

Divan başkanı MHP MYK Üyesi Musa Küçük, yaptığı konuşmada, ‘’15 Temmuz gecesini Türkiye hep beraber yaşadı. O gece milletin iradesi sayesinde FETÖ’den kurtuldu. Bugün bu anayasanın öncüsü biziz. Sahip çıkıp destek vermemiz lazım. Hayır üzerinden MHP’yi yok sayıp, itibarsızlaştırmaya çalışılması asla unutulmayacaktır. Bugünlerde omuz omuza vermemiz lazım. Bizim emeğimiz, saygımız var. Kongremiz hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

YÖNETİM KURULU:

Zeki Gürsu, Recep Kansoy, Süleyman Kökçam, Muzaffer Sayıcı, Yusuf Taf, Özmen Bedel, Hakan Tatlı, Ahmet Topuz, Ahmet Kıran, Ertam Peker, M. Selçuk Sevgeç, Naci Özcan, Kenan Maden, Alptuğ Metin Aldemir, Ergun Koç, Turan Özalp, İlker Hafif, Zafer Şahin, Yasemin Gönül Aykaç

İL DELEGELERİ:

Zeki Gürsu, Zafer Kılıç, Salih Kurtbaş, Ali Kaşkaş, Resul Perktaş, Özmen Bedel, Doğan Bekiroğlu, Ertam Peker, Ahmet Kıran, Recep Mutluer, Ömer Şan, Rıdvan Duran, Mustafa Gürsu, M.Selçuk Sevgeç, M.Emin Sinanlıoğlu, Recep Kansoy, Yelkut Akyıldız, Cengiz Gönder, Süleyman Aldemir, Sevgi Avcı, Yasemin Gönül Aykaç, Vecihe Köse, Yüksel Kavak, Züfer Akgün, Eyüp Öztürk, Ali Kanbur, Mehmet Gümüş, Olcay Doğramacı, İbrahim Sağcan, Mehmet Göker, Şükrü Karamanoğlu, Turan Özalp, Erdoğan Çatalyürek, Sinan Kansoy, Atilla Yaşar, Adem Partal, Ergun Koç, Yusuf Taf, Eşref Öztürk, Sinan Çetin, Alptuğ Metin Aldemir, İbrahim Kökçan, Kadir Uysal, İlhan Yetiş, İdris Maden, Sedat Esen, Muzaffer Sayıcı, Erhan Öztaş, Hüseyin Yıldız, Kenan Maden, Hakan Tatlı, Mustafa Cansever, Ahmet Topuz, Ömer Sayıcı, Nazım Yılmaz, Naci Özcan, Cevat Kara, Süleyman Kökçam

Kerim YAVUZ