MHP Körfez’e bayan üyeler

MHP Körfez İlçe binasında düzenlenen törene, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Tezcan da katıldı. MHP yöneticileri, Aysel Ferhatoğlu, Meral Güngöroğlu ve Belgin Bekmez’in üye kayıtlarını yaptılar. Zübeyde Tezcan ve İlçe Başkanı Zeki Gürsu, yeni üye bayanlara rozetlerini takarak, kendilerine güç kazandırdıklarını söylediler.

MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, bayanlara güveninin tam olduğunu söyleyerek, “Saha çalışmalarında bundan sonra daha etkili ve güçlü olacağız. Özellikle genç kadrolarla istediğimiz başarılı sonuçları elde edeceğiz” dedi.

Binali ASLAN