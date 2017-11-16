MHP, muhtarların nabzını tutuyor

Ziyarete MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ziyaret ettiği muhtarlara ve esnaflara parti genel başkanı Devlet Bahçeli’nin selamlarını iletti ve mahallelerindeki sıkıntılar ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretler sırasında konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Muhtarlarımızı çok önemsiyoruz. Bu nedenle il genelindeki tüm muhtarlarımızı ziyaret etmeye devam edeceğiz” dedi.

3 ARALIK’TA TATBİKAT VAR

Seçim çalışmaları hakkında da konuşan Ünlü, “Etkili Sandık Gönüllüleri (ESG) çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda mahallelerde okullardaki sandıklara ESG ataması yapılıyor. 15 Temmuz sonrasında MHP’ye halk tarafından görülmemiş bir teveccüh var. Bunun seçime de yansıması için çalışıyoruz. 3 Aralık 2017 Pazar Günü seçim tatbikatı yapacağız. MHP’nin ilk seçimde almayı hedeflediği oy miktarı belirlenerek genel merkezde toplanacak” dedi.

Ayşegül KALAYCI

