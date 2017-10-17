MHP, muhtarlarla buluşuyor

Ünlü saha programları çerçevesinde yarın saat 14.00 ile 17.00 saatleri arasında İzmitli muhtarları ziyaret edeceklerini söyledi.

MHP Kocaeli Teşkilatı olarak çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini söyleyen İl Başkanı Aydın Ünlü, “Türkiye üzerinde olağanüstü oyunların ve Bizans entrikalarının yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bu sebepledir ki zaman birlik olma zamanıdır. Bu yüzden MHP Kocaeli İl Teşkilatı olarak il başkanları buluşmasını önemsiyoruz. Olağanüstü hallerde, insanlar kenetlenir. Devlet, millet, vatan ve bayrak ön plana çıkar. Geride ne kaldıysa hepsi teferruat sayılır. Bütün ihtilaflar dondurulur. Tartışmalar, polemikler ertelenir. Küçük hesaplar rafa kaldırılır. Buradan kast ettiğimiz siyaseten ortaya koyduğumuz müstakil iradenin tamamen ortadan kalkması anlamına gelmiyor. Yapıcı muhalefet anlayışımızla söylenmesi gerekenleri söylemekten imtina edeceğiz anlamına da gelmiyor. Önümüzdeki yerel seçimlerde MHP’nin insan odaklı belediyecilik anlayışını Kocaeli“ de hakim kılma iddiamızdan vazgeçeceğimiz anlamına da gelmiyor.

Kocaeli'de başta trafik kaosu olmak üzere yereldeki eksiklikleri görmezden geleceğimiz anlamına da gelmiyor. Ya da merkezi hükümetin yanlışlarını tamamen görmezlikten geleceğimiz anlamına da gelmiyor. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Milli Eğitim sistemimizeki karmaşaya değinmiş ve hükümete önemli uyarı ve tavsiyelerde bulunmuştur. Milli eğitim istikbal demektir, istiklalin güvencesidir. Milli eğitim sistemindeki karmaşa acilen çözülmelidir. Milli eğitimde her bakan değişikliği yeni bir politikaya kapı aralıyor yeni bir uygulama getiriyorsa durup düşünmeliyiz. Hükümetin politikası önemlidir. Üniversite sınav sistemindeki gelgitler kafa karışıklığı maalesef son bulmuş değildir. Öğrencilerimiz huzursuz anne babalar kaygılıdır. MHP olarak hükümete tavsiyemiz, üniversite sınavının tamamen kaldırılmasıdır.

KOCAELİSPOR BİR MARKADIR

KEV Tesisleri ihalesi ile ilgili konuşan Ünlü, “KEV konusu 7 tane il başkanının langırt oynamakla ibaret sayanlara bir örnektir. Kocaelispor bizim için bir markadır. Markanın değerini kaybetmemesi gerekiyor. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa yapılmalıdır. Masanın verdiği karar sonuca ulaşmıştır. Herkese hayırlı olsun” dedi. Muhtar programı hakkında da bilgi veren Ünlü, “Yarın saat 14.00 ile 17.00 arası İzmit’te bulunan muhtarları ziyaret programımız var. Perşembe günü ise akşam Karamürsel’de 13 bölgede 40x40 saha programımızı yapacağız” dedi.

Ayşegül KALAYCI

