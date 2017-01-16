“MHP referandum oyunu değerlendirsin”

CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç parti il binasında ilçe gençlik kolları ile bir araya gelerek toplantı yaptı.

Kocaeli Üniversitesi’nde MHP’li Fahrettin Porsuk ve AK Partili Metin Geldeş arasında yapılan ve Geldeş’in kazandığı konsey seçim sonucunu değerlendiren CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç, “Konsey, seçimde ortaya çıkan sonuç nedeniyle MHP’nin referandum sürecinde vereceği oyu yeninden değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.” dedi

SANCAKLI’YA GEÇMİŞ OLSUN

Toplantı öncesinde basın açıklaması yapan Erinç, gündeme dair konuştu. Sözlerine MHP Milletvekili Saffet Sancaklı’nın eşine geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Erinç, “MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’ya ve eşine geçmiş olsun diliyor, acil şifalar diliyorum. MHP ailesine de geçmiş olsun” ifadelerini kullandı. OHAL süreci boyunca CHP gençliğine ciddi baskılar yapıldığını iddia eden Erinç, “OHAL başladığından beri CHP çok ciddi bir karalamaya maruz kalıyor. Birçok gençlik kolları başkan ve üyelerimiz baskı ve göz altılarla karşı karşıya kalıyor. Buradan tekrar söylüyorum; CHP Gençlik Örgütleri’nin değil 3-5 tanesini 81 ildeki tüm gençlerimizi alsanız biz CHP gençliği olarak asla durmayacağız. Bizim en önemli özelliğimiz memleket sevdamızdır. O yüzden hiç kimsenin yaptığı baskılar bizi yıldırmaz” şeklinde konuştu.

MHP YENİDEN DEĞERLENDİRSİN

Kocaeli Üniversitesi’nde MHP’li Fahrettin Porsuk ve AK Partili Metin Geldeş arasında yapılan konsey seçimlerine de değinen Erinç, “KOÜ’de yapılan konsey seçimleri başkanlık sisteminin provası oldu. AKP’ye yakın olan arkadaşlar seçimleri kazanana kadar seçimi iptal edeceklerdir. Konsey seçimleri ile ilgilenen Prof. Dr. Bekir Çakır AKP’den daha öncesinde milletvekili aday adayı olmuş bir isim. Bu açıdan bu seçimlerde tarafsızlık beklemek yanlış olurdu. Üniversitemiz bilim yuvası olması gerekirken rektör değişiminden sonra çok ciddi bir biçimde bir siyasi partinin güdümüne girmiş durumdadır. İlim yuvası olmaktan çıkmıştır. Biz CHP üniversite komisyonumuzla beraber üniversitelerimizde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben bu anlamda muhalif tüm gençlerin iktidara karşı mücadele etmeye davet ediyorum. Konsey seçimde ortaya çıkan sonuç nedeniyle MHP’nin referandum sürecinde vereceği oyu yeninden değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

‘GÜNEYDOĞU’YU DA MI VERECEKLER?’

Erinç şu ifadelere yer verdi: “Kıbrıs görüşmeleri gizli bir şekilde sürüyor. Kıbrıs ile ilgili çok ciddi söylemler var. Türkiye’nin Kıbrıs’ın yüzde 25’nin Rumlara verileceği söyleniyor. Yine aynı söylemler de Rum tarafının yüzde 29’unu istediği söyleniyor. AKP iktidarı döneminde ülkemiz toprak kaybetmeye devam ediyor. Süleyman Şah Türbesi ile başlayan Kıbrıs ile devam eden süreçten sonra Güneydoğu’yu da verecek duruma mı geleceğiz? Ben bunun cevabının herkesin bilmeye hakkı olduğunu düşünüyorum.”

Çiğdem ARMAĞAN