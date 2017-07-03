MHP, sahaya iniyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Aydın Ünlü 12. Olağan Genel Kurul sonucunda oluşturulan 33 kişilik Başkanlık Divanı Kurulu listesindeki görev dağılımını açıklayarak saha programı hakkında da basını bilgilendirdi.

Ünlü ayrıca İl Kadın Kolları Başkanlığı’na Özge Keçeci yerine MHP Derince Kadın Kolları Başkanı Yasemin Kantaroğlu’nun atandığını açıkladı. İl binasında gerçekleşen basın açıklamasına divan kurulu üyeleri katıldı.

SEÇİM PROVASI YAPILACAK

İlk olarak Ankara ziyaretini değerlendiren MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “MHP 12. Olağan Kongresini tamamlamış Kocaeli Teşkilatları, ramazan programlarını yaparak cumartesi günü MHP Genel Başkanı Liderimizi sayın Dr. Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek Kocaeli’ye dönüş yapmıştır. Bugün itibari ile de MHP İl Teşkilatı kendi başkanlık divanı kurulu üyelerini açıklayıp plan ve program adı altında çalışma programını tüm Kocaeli ve ilçe teşkilatlarına sunacak. MHP Kocaeli Teşkilatları olarak ciddi ve plana dayalı çalışma anlamında 11 Temmuz Salı günü başlayıp 28 Temmuz Cuma günü bitecek olan hızlandırılmış teşkilat istişareleri, hızlandırılmış ESG Program bilgilendirmeleri ile Kocaeli teşkilatları 12 ilçeyi gezecektir. 4 Ağustos Cuma günü başlayıp, 24 Kasım Cuma günü bitecek olan saha çalışmaları ve 3 Aralık 2017 Pazar Günü seçim provası yapabilen bir teşkilat yapısı Kocaeli’deki en ücra köşesindeki partisine ulaşmış MHP ile seçim sattı mahallinde ciddi olarak olduğunu gösteren bir yapıyı Kocaeli kamuoyuna sunacaktır. Kadın Kolları’nda da bayrak değişimi oldu” dedi.

İZMİT’İ KAZASIZ BELASIZ TERKETSİNLER

Ünlü daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 15 Temmuz’un yıl dönümünde düzenlenmesi planlanan programa katılım sağlayıp sağlamayacakları yönündeki soruya da cevap veren Ünlü, “15 Temmuz’un yıl dönümünde düzenlenmesi planlanan program devlet projesi olursa, Kocaeli Valiliği tarafından organize olursa katılım sağlarız. Takdir MHP Genel Başkanımızındır” dedi. Adalet Yürüyüşü ile ilgili soruları da yanıtlayan Ünlü, “Bizim ana hedefimiz adalet yürüyüşü adı altında yürüyenlerin bir an önce İzmit’ten kazasız belasız geçmeleri, İstanbul bölgesine girmeleri. Bugün Kocaeli siyasinde kaos ve kargaşaya geçit vermeden herkesin kendi işine yapması gerektiğini, adalet yürüyüşü adı altında geçenlerin de Kocaeli’de kötü anılmamak adına, hiçbir provokasyona mahal vermeden sessiz sedasız bir şekilde Kocaeli’den gitmelerini temenni ediyoruz” dedi.

BAŞKANLIK DİVANI GÖREV DAĞILIMI

Aydın Ünlü(İl Başkanı), Erkan Azeri(İl Başkan Vekili), İzzet Erdem(İl Sekreteri), Ali Sayar(Teknik İşlerden Sorumlu İl Sekreteri Yardımcısı), Halil Yardım(Protokolden Sorumlu İl Sekreteri Yardımcısı), Tuncay Batı(İl Muhasibi), Fatih Demir(Mali İşler Yardımcısı), Murat Yılmaz(Mali İşler Yardımcısı), Ercan Bayrak(Teşkilat İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı), Recep Özcan(Teşkilat İşleri Yardımcısı), Vahap Nuhoğlu(Teşkilat İşleri Yardımcısı), Ali Osman Özkan(Teşkilat İşleri Yardımcısı), Mustafa Kayış(Teşkilat İşleri Yardımcısı), Hamza Güloğlu(Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı), Sami Acıkök(Yerel Yönetimlerle İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı), Ayhan Arpacı(Sağlık İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı), Gürcan Kolay(Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı), Doğan Bekiroğlu(Parti İçi Eğitim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı), Bayram Karaaslan(Yan Kuruluşlar İle İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı), Hüseyin Çakıroğlu(Siyasi İşler ve Siyasi Partilerle İlişkiden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı), Tamer Aykurt(İl Başkan Yardımcısı-Teşkilatlanma Masası Başkanı), Havva Köse(Hukuk İllerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı), Yaşar Aslan(Sosyal İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı), Vedat Kuru(Medya Tanıtım ve İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı), Selman Cici(Çevre İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı), Cemal Elinegüven(Ekonomi ve Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı), Coşkun Öztürk(Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı), Ertan Yılmaz(Araştırma Strateji Geliştirmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı), Yücel Kantar(Aile ve Kadın Kuruluşları ile İlişlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı), Ergül Keskin(İdare Amiri)

Ayşegül KALAYCI