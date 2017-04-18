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MHP, sandık sandık sonuç analizi yapacak

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MHP, sandık sandık sonuç analizi yapacak
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, referandum sonuçları ile ilgili MHP’nin üstüne düşen görevi yerine getirdiğini belirtti.

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğini vurguladı, Kocaeli olarak sonuçların sandık sandık analizini yapacaklarını duyurdu.

Ünlü "16 Nisan referandumu sonrası siyasi cepheleşmenin derinleşmesini önlemek, toplumsal huzurun yıkımına yol açacak tutum ve hareketlerden tutum ve hareketlerden kaçınmak ülkemizin geleceği için hayati önem taşımaktadır. Türkiye hepimizindir. Aziz milletimizi aydınlık geleceğe taşımak hepimizin görevi olmalıdır. Referandum sürecinde kıt imkânlara aldırmadan çalışan teşkilat üyelerimizi kutluyoruz. Sandıktan evet oyu çıkması için mücadele eden Cumhurbaşkanı, Başbakan, iktidar partisine, Kocaeli İl Başkanlığı, bekamız için Evet mührünü vuran Kocaeli halkına şükranlarımızı sunuyorum. 

Referandumda kaybeden, kazanan yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kazandı. İlçe ilçe, sandık sandık analiz yapılacak. O partiden şu kadar, bundan bu kadar geldi gibi laflar her teşkilatı yıpratacaktır. Kocaeli ve Türkiye’de liderimizin yemini tutmuştur. Ülkücü camia yeminine sahip çıkmıştır. "dedi.

Ayşegül KALAYCI

Ünlü: Millet son sözü söylemiştir

 

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