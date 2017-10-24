MHP taksicileri konsere davet etti

Taksicilerin sorunlarını dinleyen Ünlü ve il yöneticileri çözüm bulmak için teşkilat olarak çaba sarf edeceklerini ifade etti. Ünlü, Kocaeli Milliyetçi Muhafazakar İş Adamları Derneği (KOMİAD) tarafından gerçekleştirilecek olan Ahmet Şafak konserine taksicileri davet etti. Saha programlarının tüm hızıyla sürdüğünü belirten Ünlü, “Herkes uyurken biz çalışıyoruz” dedi. Ahmet Şafak konseri 28 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da ücretsiz olarak Anıtpark’ta gerçekleştirilecek. Konsere özellikle ülkücü camianın yoğun katilim göstermesi bekleniyor.

Ayşegül Kalaycı

