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MHP, Tıp Bayramı’nı kutladı

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MHP, Tıp Bayramı’nı kutladı
MHP Kocaeli Teşkilatı 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle teşkilat mensubu sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Urgancı ve yönetim kurulu üyeleri 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle MHP geçmiş dönem milletvekili adayı Dr. Serdar Kaman, MHP İzmit İlçe Yöneticisi Dr. Baha Yavuz ve 2014 yerel seçimlerinde İzmit Belediye Başkan Adayı olan Dr.Eşref Ayhan Arpacı'yı ziyaret etti.

Teşkilat yöneticileri parti mensubu sağlıkçılardan referandum için 'Evet' sözü aldı.

Ayşegül KALAYCI

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