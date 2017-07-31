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MHP’de 410 kişi istifa etti!

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MHP’de 410 kişi istifa etti!
MHP Gölcük Teşkilatı’nda Meral Akşener’in partisinde yer alacaklarını duyuran 410 üye istifa etti.

Gölcük Koray Aydın Parkı’nda bulunan Saklı Bahçe Çay Bahçesi’nde konuyla ilgili basın açıklaması düzenlendi. Gölcük teşkilatına mensup bin 100 üyeden yaklaşık 410’u, kadın kollarının yüzde 80’i istifa etti. İstifalar ilçe seçim kuruluna teslim edilecek.

MHP, DERNEĞE DÖNÜŞTÜ
MHP Gölcük eski İlçe Başkanı İsmail Eroğlu yaptığı konuşmada, “Bundan böyle milliyetçi kurum ve kuruluşların serpilme gelişme ve büyümeleri dolayısıyla siyasal İslamcı iktidarın müsaadelerine mazhar oldukları nispetle olacaktır. Türk Milliyetçilerinin siyasi bir aksiyon olarak ülkeyi yönetmek iddiası ile oluşturdukları siyasi kurum referandum teklifi ve yaptıkları tercih ile bu iddiasını kaybetmiştir. Sistemin değişmesi ile MHP siyasi fonksiyonunu yitirmiş bir derneğe dönüşmüştür. Sadece bazı şahısların geçici bir süre silik, şahsiyetsiz ve etkisiz olacağı bir sürece girilmiştir. MHP Cumhuriyetin kurucu değerleri  ile modern toplumun gerekliliği olan demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti ilkelerini benimsemiş birey ve kurumlarla olan ilişkisini zayıflatmış, muhafazakâr kesimle olan gönül bağını da kopartmıştır. Dinci siyasetin, okul, cami, cemaat yapılanması yanı sıra devlet ve ekonomik alanda etkin kadro ve örgütlenmesi karşısında etkisiz kalmış, kendisini geliştirmesi mümkün olan toplumsal zeminden uzaklaşarak alan boşaltmış, toplumu yönlendirecek fikir ve düşünsel üstünlüğünü kaybetmiştir. MHP yönetimi, bu vaziyeti  izahta milli ve hamasi ifade ve söylemler üreterek bahaneler icat etmektedir. Bu teslimiyeti şahsi ikbal ve menfaatlerini mazur gösterecek sebepler ileri sürecek kapatma ve dikkatlerden kaçırma gayreti içerisindedirler. Tüm bu çabalara karşın yaşanılan çelişki Türk Milleti'nin dikkat ve gözünden kaçmamış MHP’ ne duyulan güven ve desteğin erimesine sebep olmuştur” dedi.

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YAZIKLAR OLSUN SİZE
Avrupa Ülkeleri Türk Federasyonu Eski Genel İdare Kurul Üyesi Çetin Kocatürk, “Genel başkanım neden beni yok görüyor. Birilerinin hemşericilik iddiası yüzünden görevden alındık. Yazıklar olsun size. Biz gençliğimizi üç hilale verdik. Biz buradayız üç hilal bizim” dedi. MHP eski MYK Adnan Özdere, “Meral Akşener’in kuracağı yeni partide bulunacağız. Bu partide artık eskisi gibi sağcı, solcu yok. Merkez bir parti olacak. Aynı ideal için bir arada olacağız. Bu ülkenin bekasını tehlikeye atanların önünde set olmak için bir arada olacağız. MHP’nin başka mecralarını sürüklendiğini gördüğümüz için şimdi başka bir partiye geçiyoruz. MHP Genel başkanı oturarak seçim kazanmayı ilke edinmiş bir insan. Bir şeyler yapmalıydık. Alınan karar gereği yeni bir oluşum fikri ortaya çıktı” dedi.

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