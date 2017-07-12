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MHP’de 6 mahalle başkanı atandı

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MHP’de 6 mahalle başkanı atandı
MHP İzmit İlçe Teşkilatı’na 6 yeni mahalle başkanının ataması bugün düzenlenen törenle gerçekleşti.

MHP il binasında gerçekleştirilen Etkili Sandık Görevlisi (ESG) eğitim programı öncesinde Mete Bayrak Karadeniz Mahallesi’ne, Hasan Erdem Fatih Mahallesi’ne, Aydın Akgül Atatürk Mahallesi’ne,  Bayram Gökbudak Alikahya Merkez Mahallesi’ne , Berktuğ Tunalı Erenler Mahallesi’ne ve Kerem Erman Yeni Mahalle’ye, başkan olarak atandı. Atamanın ardından; Mert Ersoylu, Rıfat Özbay ve Samet Üzmez’in üyelikleri kabul edildi.

MHP, NE YAPACAĞINI BİLEN BİR PARTİ

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü yaptığı konuşmada, “Bugün 33 tane atanmış aktif, mahalle başkanımızı İzmit ilçede yapmak istediğimiz eğitimle ilgili, bölgelerinde yapacakları çalışmalarla ilgili bir dizi eğitim programımız olacak. 40 dakika sürecek bu eğitim programı. MHP’nin inanmış dava arkadaşları bugün 38 derece sıcaklıkta görev alma anlamında buraya geliniyorsa MHP ne yapacağını bilen, yol haritasını bilen bir siyasi partidir. Bizim görmek istediğimiz budur. İlçe başkanımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ayşegül KALAYCI

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