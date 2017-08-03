MHP’de çalışma ekipleri hazır

MHP Kocaeli Teşkilatı cumartesi gününden itibaren İzmit’te saha programlarına başlıyor.

Vatandaşlarla yüz yüze iletişime geçilecek olan saha programları İzmit ile başlayacak. 2019 seçimlerine hazırlık yapan MHP Kocaeli teşkilatının amacı niçin MHP sorusuna cevap vermek ve hangi sandıktan ne kadar oy çıkacağı konusunda bilgi sahibi olmak.

ÇALIŞMA YAPACAK MHP EKİBİ

Turgut Mahallesi: Görev yapacak il yöneticileri: Serkan Günaydın, Gökmen Türengül, Süleyman Gökbayrak, Bülent Işık. İlçe yöneticileri: Murat Örnek.

Kozluk Mahallesi: Görev yapacak il yöneticileri: Serkan Günaydın, Gökmen Türengül, Süleyman

Gökbayrak, Bülent Işık. İlçe yöneticileri: Murat Örnek.

Malta Mahallesi: Görev yapacak il yöneticileri: Ertan Yılmaz, İsmail Tunca, Ahmet Şafak, Kürşat Demir.

Gündoğdu Mahallesi: Görev yapacak il yöneticisi: Havva Köse. İlçe yöneticisi: Hatice Urgancı

Hatipköy Mahallesi: Görev yapacak il yöneticiler: Doğan Bekiroğlu, M. Ali Boztaş, Gülhan Gökgün, Onur İkiz, Erkan Gün, İlker Yavaş. İlçe yöneticileri: Ramazan Eryılmaz, İsmail Özsöyler, Mahir Demirayak.

Doğan Mahallesi: Görev yapacak il yöneticileri: Doğan Bekiroğlu, M. Ali Boztaş, Gülhan Gökgün, Onur İkiz, Erkan Gün, İlker Yavaş. İlçe yöneticileri: Ramazan Eryılmaz, İsmail Özsöyler, Mahir Demirayak.

Kuruçeşme Fatih Mahallesi: Görev yapacak il yöneticileri: Doğan Bekiroğlu, M. Ali Boztaş, Gülhan Gökgün, Onur İkiz, Erkan Gün, İlker Yavaş. İlçe yöneticileri: Ramazan Eryılmaz, İsmail Özsöyler, Mahir Demirayak.

Kocatepe Mahallesi: Görev yapacak il yöneticileri: Doğan Bekiroğlu, M. Ali Boztaş, Gülhan Gökgün, Onur İkiz, Erkan Gün, İlker Yavaş. İlçe yöneticileri: Ramazan Eryılmaz, İsmail Özsöyler, Mahir Demirayak.

Cedit Mahallesi: Görev yapacak il yöneticileri: Sami Acıkök, Osman Özkan, Halil Yıldırım, Cem Karacan. İlçe yöneticisi: Nurdoğan Erkul

Alikahya Atatürk Mahallesi: Görev yapacak il yöneticileri: Ayhan Arpacı, Yücel Katar, Ayhan Yılmaz, Tamer Aykut, Kayıhan Gökmen, Murat Göçer. İlçe yöneticisi: Ergün Duran

Alikahya Fatih Mahallesi: Görev yapacak il yöneticileri: Ayhan Arpacı, Yücel Katar, Ayhan Yılmaz, Tamer Aykut, Kayıhan Gökmen, Murat Göçer. İlçe yöneticisi: Ergün Duran

Fevzi Çakmak Mahallesi: Görev yapacak il yöneticileri: Ayhan Arpacı, Yücel Katar, Ayhan Yılmaz, Tamer Aykut, Kayıhan Gökmen, Murat Göçer. İlçe yöneticisi: Ergün Duran

Alikahya Merkez Mahallesi: Görev yapacak il yöneticileri: Ayhan Arpacı, Yücel Katar, Ayhan Yılmaz, Tamer Aykut, Kayıhan Gökmen, Murat Göçer. İlçe yöneticisi: Ergün Duran

Akmeşe Atatürk Mahallesi: Görev yapacak il yöneticileri: Aydın Ünlü, Aytekin Şahin.

Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi: Görev yapacak il yöneticileri: Aydın Ünlü, Aytekin Şahin

Ambarcı Mahallesi: Görev yapacak il yöneticileri: Ercan Bayrak, Tuncay Batı, Selman Cici, Coşkun Öztürk.

Bağlıca Mahallesi: Görev yapacak il yöneticileri: Ercan Bayrak, Tuncay Batı, Selman Cici, Coşkun Öztürk.

Bekirdere Mahallesi: Görev yapacak il yöneticileri: Gürcan Kolay, Recep Özcan, Ergül Keskin, Murat Yılmaz. İlçe yöneticileri: Necmi Gümüş, Turgay Yiğit.

Kadıköy Mahallesi: Görev yapacak il yöneticileri: Bayram Karaaslan, Ahmet Baykal, Volkan Eralp, Resul Yılmaz. İlçe yöneticisi: Adem Bozkurt

Durhasan Mahallesi: Görev yapacak il yöneticileri: İzzet Erdem, Hamza Güloğlu, Ali Sayar, Cemal Elinegüven. İlçe yöneticisi: Ünal Turan.

Solaklar Mahallesi: Görev yapacak il yöneticileri: İzzet Erdem, Hamza Güloğlu, Ali Sayar, Cemal Elinegüven. İlçe yöneticisi: Ünal Turan.

Gökçeören Mahallesi: Görev yapacak il yöneticileri: Vedat Kuru, İlhan Özer, Fatih Demir, Özkan Ayyıldız. İlçe yöneticileri: Ahmet Yalçınöz, Metin Ceylan.

Kulmahmut Mahallesi: Görev yapacak il yöneticileri: Vedat Kuru, İlhan Özer, Fatih Demir, Özkan Ayyıldız. İlçe yöneticileri: Ahmet Yalçınöz, Metin Ceylan.

Şahinler Mahallesi: Görev yapacak il yöneticileri: Vedat Kuru, İlhan Özer, Fatih Demir, Özkan Ayyıldız. İlçe yöneticileri: Ahmet Yalçınöz, Metin Ceylan.

Yeni Mahalle: Görev yapacak il yöneticileri: Hüseyin Çakıroğlu, Ögetay Bal, Metin Demir, Vahap Nuhoğlu, Selçuk Gökhan. İlçe yöneticisi: Recep Acun

Topçular Mahallesi: Görev yapacak il yöneticileri: Yaşar Arslan, Aziz Becerikli, Ayhan Akay, Sunay Gezer, Yusuf Kalander, Ramazan Baran. İlçe yöneticisi: Engin Duymaz

Sekbanlı Mahallesi: Görev yapacak il yöneticileri: Doğan Akel, Doğan Şahin, Selim Özbek, Volkan Bayram, Mustafa Kağış, Müslüm Ataş. İlçe yöneticileri: Çağatay Dinç, Agah Dayanır.

Çakırköy Mahallesi: Görev yapacak il yöneticileri: Doğan Akel, Doğan Şahin, Selim Özbek, Volkan Bayram, Mustafa Kağış, Müslüm Ataş. İlçe yöneticileri: Çağatay Dinç, Agah Dayanır.

Sepetçi Mahallesi: Görev yapacak il yöneticileri: Doğan Akel, Doğan Şahin, Selim Özbek, Volkan Bayram, Mustafa Kağış, Müslüm Ataş. İlçe yöneticileri: Çağatay Dinç, Agah Dayanır.

