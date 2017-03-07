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MHP’de çifte telaş

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MHP’de çifte telaş
MHP’de bir yandan referandum hazırlığı, bir yandan da kongrelerle ilgili hazırlıklar sürüyor.

MHP’nin İzmit İlçe Kongresi 12 Mart Pazar günü saat 11.00’de Sabancı Kültür Merkezi’nde yapılacak. 400 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu MHP İzmit Kongresi’nde seçimlere mevcut Başkan Ahmet Yalçınöz önderliğindeki tek listeyle gidilmesi bekleniyor.

ÜNLÜ’YE KONGRE BİLGİSİ

MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz ve SKM Başkanı Oğuzhan Gökmen, ilçe kongresi öncesi İl Başkanı Aydın Ünlü ile son hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Ziyarette İlçe Başkanı Yalçınöz, “Birlik ve beraberlik içerisinde toyumuz da geleceğin Türkiye’sinin temellerini atacağız” dedi.

KOCAELİ’DEN REKOR EVET ÇIKACAK

Referandumda MHP’nin tarihi bir görev üstlendiğini ifade eden MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, Kocaeli’nin de bu tarihi süreçte rekor bir evet oyu alacağını söyledi. Ünlü, “Kocaeli’nde referandum için yüzde 75 evet bekliyoruz. SKM’miz sürekli takipte, an ve an sonuçları toplamaya başladık. Online olarak takip ediyoruz. Kocaeli, liderinin yanında referanduma hazır. Milletimiz yanımızda, alnımızın akıyla referandumdan çıkacağız” şeklinde görüş belirtti.

YALÇINÖZ’DEN KONGREYE DAVET

MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, tüm partilileri pazar günkü kongreye davet etti. Yalçınöz, “Kongremizde 400 delege oy kullanacak. Sabancı Kültür Merkezi’nde şölen havasında, mehteran takımıyla salona giriş yapacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde toyumuz da geleceğin Türkiye’sinin temellerini atacağız. Şunu net söyleyebilirim ki, kongremiz demokrasinin örneği olacaktır” ifadelerini kullandı.

20 YENİ İSİM

MHP İzmit İlçe SKM Başkanı Oğuzhan Gökmen de İzmit’te mahalle mahalle hem kongre için, hem de referandum için detaylı bir çalışma yaptıklarını dile getirdi. Bu arada, Ahmet Yalçınöz’un yeni dönem yönetiminde yer alacak 20 yeni isim şöyle: Recep Girgin, Metin Ceylan, Ergün Duran, Ramazan Eryılmaz, Cihat Yıldız, Nihat Tuna, Murad Marmara, Kadir Koç, Çağatay Dinç, İsmail Özsöyler, Gökhan Bozkurt, Recep Arı, Zafer Sürücüoğlu, Veyis Seber, Doğan Ak, Agah Dayanır, Kaan Gürbey Demirbaş, Bilge Orak, Nail Candan, Yunus Taşpınar.

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