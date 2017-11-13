MHP’de hedef 2019 seçimleri

Yeşilova Mahallesi'ndeki Gönül Sofrası’nda gerçekleşen programa MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, Yeşilova’da bulunan 19 sandık başkanı ve 120 partili katıldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Programda konuşan MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, “ESG’ler Mahallesi'nde bulunan sandıklara, bugün seçim varmış gibi çalışmalarına devam ediyor. Bu anlamda hem mahalle başkanımıza, hem de katılımcılara, teşkilat üyelerine teşekkür ediyorum”dedi.

HEDEFİMİZ 2019 SEÇİMLERİ

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ise, “ESG programı adı altında İzmit İlçe Teşkilatımızın mahalle başkanlarının düzenlediği bu toplantı bizim için anlam ifade ediyor. Bu ilk toplantımız. İnanın bana bundan sonra daha çok bir araya geleceğiz, birbirimizi dinleyeceğiz, sorunları çözmek için böyle programlar düzenleyeceğiz. Hedefimiz 2019 seçimleri. 11 seçim, üç referandum, bir darbe görmüş tecrübeli bir ekibiz” diye konuştu. Başarıya ulaşıp kurumsallaştığımızda, ‘benim sandığımda ben MHP’ye 100 oy aldım’ diyebilen her insan bizim için anlam ifade edecek. Sizler MHP için bizim ulaşamadığımız yerlere bizim görüşlerimizi götürecek olan insanlarsınız. Onun için bizim için anlam ifade ediyorsunuz. Yaşlısından gencine hepinize ihtiyacımız. Biz başarmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Ayşegül KALAYCI

